В ходе операции в Хевроне бойцы ЦАХАЛа застрелили вооруженного террориста

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вечером 28 июня в ходе операции по конфискации незаконного оружия и боеприпасов у жителей Хеврона, военнослужащие встретили сопротивление со стороны вооруженного палестинского араба.

"Реагируя на непосредственную угрозу, военнослужащие открыли огонь в сторону подозреваемого, убив его", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новостной сайт Ynet уточняет, что операция проводилась "псевдоарабами" спецподразделения "Дувдеван". Согласно этому источнику, перестрелка между военнослужащими и террористом произошла в квартале Джабель Джоар. Военнослужащие открыли огонь после того, как араб начал стрелять.

В результате вооруженного столкновения никто из израильских военнослужащих не был ранен.