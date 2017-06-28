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В Израиле

В ходе операции в Хевроне бойцы ЦАХАЛа застрелили вооруженного террориста

время публикации: 22:02 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
Оружие террориста
Бойцы спецподразделения "Дувдеван" застрелили вооруженного палестинца
Бойцы спецподразделения "Дувдеван" застрелили вооруженного палестинца

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вечером 28 июня в ходе операции по конфискации незаконного оружия и боеприпасов у жителей Хеврона, военнослужащие встретили сопротивление со стороны вооруженного палестинского араба.

"Реагируя на непосредственную угрозу, военнослужащие открыли огонь в сторону подозреваемого, убив его", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новостной сайт Ynet уточняет, что операция проводилась "псевдоарабами" спецподразделения "Дувдеван". Согласно этому источнику, перестрелка между военнослужащими и террористом произошла в квартале Джабель Джоар. Военнослужащие открыли огонь после того, как араб начал стрелять.

В результате вооруженного столкновения никто из израильских военнослужащих не был ранен.

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