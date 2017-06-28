Эдельштейн выступил в Совете федерации РФ: "Это волнительный для меня момент"

В среду, 28 июня, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн выступил на заседании Совета федерации РФ.

"Для меня это особенно волнительный момент. 33 года назад я был арестован здесь, в Москве, за преподавание иврита, и сегодня я приветствую вас именно на этом языке", – сказал спикер Кнессета.

Большая часть речи Эдельштейна была произнесена на иврите. "После девяти лет пребывания в "отказе", из которых три с половиной года в ГУЛАГе, я смог репатриироваться в Эрец-Исраэль, туда, где произошло чудо возрождения моего народа из пепла диаспоры и Холокоста, – сказал Эдельштейн. – Ровно тридцать лет назад я репатриировался в Израиль, и мой визит сюда это завершение огромного пути – моего личного и всего еврейского народа", – добавил спикер Кнессета.

"Мир вам", – сказал он по-русски и поблагодарил главу Совета Федерации Валентину Матвиенко за возможность выступить перед членами Совета.

Как сообщалось ранее, в ходе визита Эдельштейн встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, а также с главами еврейских общин.

Для гостя из Израиля организована экскурсия по Москве. Юлий Эдельштейн изъявил желание посетить места, с которыми связана его молодость. Он побывает в Хоральной синагоге, посетит дом, в котором был арестован за свою сионистскую деятельность и преподавание иврита, а также здание суда и Бутырскую тюрьму.