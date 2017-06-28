Посол США в Израиле подверг критике реформистские организации

Посол США в Израиле Дэйвид Фридман подверг критике действия некоторых общественных организаций в США, оказывающих поддержку консервативному и реформистскому течениям в иудаизме.

Комментируя скандал, разразившийся в связи с отменой компромисса по Стене плача, посол США заявил: "Я слышал, что есть большие еврейские организации, которые угрожают прекратить оказывать помощь Израилю. Никогда не думал, что подобное возможно". Это заявление американский посол сделал, выступая на конференции организации "Бней Брит" в Иерусалиме.

Посол США добавил: "Я понимаю откуда идут разочарование и обида, есть много тем, которые нас разделяют, но решать проблемы мы должны путем поиска взаимопонимания и демонстрации уважения друг к другу".

Заявления Дэйвида Фридмана последовали на фоне кризиса в отношениях с лидерами реформистских и консервативных движений в США, возникших после замораживания компромисса по вопросам Стены плача. Министр по делам диаспоры Нафтали Беннет заявил накануне: "Были допущены многочисленные ошибки – и в процессе принятия решений, и в выборе момента. 27 июня Беннет, а также министр юстиции Айелет Шакед, беседовали с лидерами еврейских организаций США, пытаясь привести к завершению кризиса.