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Прокуратура опротестовала приговор, вынесенный убийце военнослужащего

время публикации: 15:42 | последнее обновление: 15:49 блог версия для печати фото
Прокуратура подала в Верховный суд апелляцию на приговор

Прокуратура подала в Верховный суд апелляцию на приговор, вынесенный окружным судом Лода убийце военнослужащего Ифтаха Грейди.

18-летний солдат ЦАХАЛа Ифтах Грейди был убит ударом ножа в ночь на 21 апреля 2014 года. Трагедия произошла около клуба "Шеш" в Раанане. Спустя сутки Бен Гениш явился в сопровождении своего адвоката с повинной в управление полиции Кфар-Сабы.

15 мая 2017 года Бен Гениш по обвинению в непреднамеренном убийстве был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

В апелляции, поданной прокуратурой, указывается: учитывая обстоятельства, при которых Ифтаху Грейди был нанесен смертельный удар ножом, Бен Гениш должен быть приговорен к максимальному сроку, предусмотренному законом за непредумышленное убийство. Прокуратура требует для Гениша 20 лет тюрьмы.

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