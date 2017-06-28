Прокуратура опротестовала приговор, вынесенный убийце военнослужащего

Прокуратура подала в Верховный суд апелляцию на приговор, вынесенный окружным судом Лода убийце военнослужащего Ифтаха Грейди.

18-летний солдат ЦАХАЛа Ифтах Грейди был убит ударом ножа в ночь на 21 апреля 2014 года. Трагедия произошла около клуба "Шеш" в Раанане. Спустя сутки Бен Гениш явился в сопровождении своего адвоката с повинной в управление полиции Кфар-Сабы.

15 мая 2017 года Бен Гениш по обвинению в непреднамеренном убийстве был приговорен к 15 годам тюремного заключения.

В апелляции, поданной прокуратурой, указывается: учитывая обстоятельства, при которых Ифтаху Грейди был нанесен смертельный удар ножом, Бен Гениш должен быть приговорен к максимальному сроку, предусмотренному законом за непредумышленное убийство. Прокуратура требует для Гениша 20 лет тюрьмы.