ЦАХАЛ отменил режим закрытой военной зоны на Голанских высотах

Утром в среду, 28 июня, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что отменен режим закрытой военной зоны в районах Питхат Кунейтра и Эмек а-Баха на Голанских высотах.

Решение закрыть некоторые районы на границе с Сирией было принято вечером 26 июня на фоне участившихся случаев обстрела израильской территории.

Около 8 утра в понедельник, 26 июня, в ряде населенных пунктов на Голанских высотах сработала сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле.

Военные сначала подтвердили факт падения нескольких минометных снарядов на израильской территории, западнее сирийской Кунейтры. Но позже было объявлено, что место падения снарядов не обнаружено.

Позже военные сообщили, что в результате пулеметного обстрела с сирийской территории был причинен ущерб посту миротворческого контингента сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (UNDOF). После обстрела возник пожар на минном поле.

Отметим, что накануне СМИ сообщали о росте числа туристов, посещающих Голанские высоты в последние дни.