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Суд смягчил наказание, наложенное на певца Коби Переца

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 12:47 блог версия для печати фото
Суд смягчил наказание, наложенное на певца Коби Переца

В среду, 28 июня, окружной суд в Тель-Авиве смягчил наказание, наложенное на певца Коби Переца и приговорил его к полутора годам тюремного заключения.

Приговором мирового суда год назад певец был приговорен к двум годам тюрьмы. Певец был признан виновным в подделке налоговой декларации и нанесении ущерба казне на сумму 5,2 миллиона шекелей.

Напомним, что в 2013 году было подано обвинительное заключение против Переца и его менеджера Амнона Зиндани. согласно которому обвиняемые не платили налоги с гонораров, полученных в период с 2007-2009 года.

Певца задержали в 2010 году. Сотрудники налоговой полиции отмечали, что размер гонораров певца за выступления легко узнать из открытых источников: так, он получает около 45 тысяч шекелей за выступление на частных вечеринках и праздниках, а всего в 2009 году Перец давал около 250 таких частных концертов.

По словам экспертов, рынок развлекательных услуг заполнен "черным налом": клиенты, приглашающие востребованного артиста выступить на своем празднике, предпочитают получить скидку и расплачиваются наличными, не получая взамен квитанцию, а артист, в свою очередь, при подобном способе оплаты зарабатывает больше, чем он получил бы, честно заплатив налоги.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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