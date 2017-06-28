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Прогноз погоды на 28 июня: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 28 июня: солнечно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 28 июня, температура воздуха будет немного ниже, чем вчера, и немного выше среднесезонной. Во внутренних районах – сухо и жарко, на побережье – жарко и влажно. Вечером – переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-42. В Беэр-Шеве – 21-36, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне – 24-28, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-40, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды в Средиземном море – 28 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг ожидается дополнительный спад жары. В пятницу-субботу – постепенное повышение температуры.

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Среда, 28 июня 2017 г.
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