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В Израиле

Полиция задержала сына депутата Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия

время публикации: 28 июня 2017 г., 23:30 | последнее обновление: 28 июня 2017 г., 23:45 блог версия для печати фото
Полиция задержала сына депутата Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия

Сотрудники полиции в среду, 28 июня, задержали сына одного из депутатов Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия.

В ходе обыска в доме подозреваемого и на прилегающей территории полицейскими было обнаружено охотничье ружье.

Как заявил адвокат задержанного, его подзащитный отрицает, что ружье принадлежит ему. По словам юриста, оружие было найдено не в квартире его подзащитного, а на пустыре рядом с домом.

Вечером, после допроса, подозреваемый, имя которого не сообщается, был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест сроком на пять дней.

Расследование данного дела продолжается.

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