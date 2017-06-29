Полиция задержала сына депутата Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия

Сотрудники полиции в среду, 28 июня, задержали сына одного из депутатов Кнессета по подозрению в незаконном хранении оружия.

В ходе обыска в доме подозреваемого и на прилегающей территории полицейскими было обнаружено охотничье ружье.

Как заявил адвокат задержанного, его подзащитный отрицает, что ружье принадлежит ему. По словам юриста, оружие было найдено не в квартире его подзащитного, а на пустыре рядом с домом.

Вечером, после допроса, подозреваемый, имя которого не сообщается, был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест сроком на пять дней.

Расследование данного дела продолжается.