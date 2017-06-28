СМИ: телефонные мошенники из Тонги угрожают кошелькам израильтян

По информации сайта "Мако", телефонные мошенники из Тонги, от которых уже пострадали граждане других стран, "открыли" для себя Израиль.

Мошенники находятся в 17.000 километров от еврейского государства. Номер телефона, с которого они звонят начинается с "+676". Они стараются звонить посреди ночи, чтобы застать абонента врасплох.

Сайт "Мако" пишет, что звонки осуществляются с "премиум" телефона, разговор по которому оплачивает абонемент по особому, очень высокому, тарифу.

Позвонив, мошенники могут сразу же положить трубку в надежде, что абонемент перезвонит. Или, ответив на звонок, вы можете услышать женский или детский плач, что, по мнению мошенников, не позволит вам сразу же отключиться от разговора.

Сайт "Мако" сообщает, что израильским операторам сотовой связи известно о мошенниках из Тонги. Представители компании "Пелефон" сообщили, что они стараются блокировать эти звонки. Остальные сотовые операторы сообщили, что изучают такую возможность.

Вместе с тем, в публикации на "Мако" содержится совет: не отвечать на звонки, поступающие с номера, начинающегося с +676, и никогда не перезванивать на незнакомые номера.





