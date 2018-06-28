"Гаарец": Израиль готовится к защите ядерных реакторов от Ирана и "Хизбаллы"

Комиссия по атомной энергии ведет работу по защите ядерных реакторов в Димоне и в центре ядерных исследований "Нахаль Сорек" в случае войны с Ираном или "Хизбаллой", пишет в четверг, 28 июня, в газете "Гаарец" журналист Хаим Левинсон.

Согласно указанному источнику, недавно, по инициативе Комиссии по атомной энергии были проведены масштабные учения, в ходе которых имитировались действия в случае ракетного удара по одному из израильских ядерных реакторов. В рамках этих учений проводились эвакуация работников и работы по предотвращению утечек радиоактивных материалов.

Эксперты комиссии пришли к выводу, что ракетные удары по ядерным реакторам не поставят под угрозу безопасность жителей Израиля, но попадание по таким стратегическим целям будет воспринято как крупный военный успех противника.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла неоднократно угрожал нанесением ракетных ударов по стратегическим объектам Израиля. Так, например, в августе 2017 года, когда израильские власти приняли решение о закрытии хранилища аммиака в Хайфе, он заявлял, что это сделано "из уважения к "Хизбалле". При этом Насралла сказал: "Теперь задача Израиля перенести ядерный реактор из Димоны, так как он представляет еще большую опасность".

Напомним, что в январе 2012 года Комиссия по атомной энергии и Управление тылом приняли решение в случае войны остановить ядерные реакторы в Димоне и в центре ядерных исследований "Нахаль Сорек". Газета "Гаарец" писала, что решение об остановке реакторов было принято, несмотря на то, что реакторы имеют многоуровневую защиту, которая, по мнению специалистов, способна свести к минимуму ущерб от прямого попадания ракеты.

Тогда сообщалось, что ядерные реакторы будут остановлены в случае получения предупреждения о начале войны, а также при обострении палестино-израильского конфликта или возобновлении массированных ракетных обстрелов израильской территории.

И уже в марте 2012 года во время ракетных обстрелов из Газы ядерный реактор в "Нахаль Сорек" был остановлен.

Газета "Гаарец" еще шесть лет назад писала: военные и специалисты по атомной энергии полагают, что ядерные реакторы могут стать потенциальной целью атаки в случае войны с Ираном, Сирией, Ливаном, "Хизбаллой", ХАМАСом, а также другими палестинскими группировками из сектора Газы. Атака может осуществляться с помощью ракет, самолетов и БПЛА. С тех пор отношение к этой проблеме существенно не изменилось.

Отметим, что в 2004 году, накануне визита в Израиль главы МАГАТЭ, в интернете появился сайт израильской комиссии по ядерной энергии, на котором содержится информация о центрах ядерных исследований в Димоне и "Нахаль Сорек", а также публикуются сообщения о работе комиссии. И хотя газета "Гаарец" упоминала наличие "официальных комментариев", согласно которым "ядерные реакторы используются в исследовательских целях, поэтому нет необходимости в их круглосуточной работе", ни в английской, ни в ивритской версии сайта не упоминается решение приостановить работу реакторов в случае войны.





