18+
28 июня 2018 г.
последняя новость: 10:32
Факт-чекинг: была ли девочка?
Опасное решение Трампа
Нечестная игра Би-Би-Си
Антиизраильские резолюции в Испании
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:39 Глава Всеизраильской ассоциации промышленников подозревается в уклонении от уплаты налогов
09:12 Источник в НДИ прокомментировал приговор Давиду Годовскому
08:57 "Гаарец": Израиль готовится к защите ядерных реакторов от Ирана и "Хизбаллы"
08:49 Выборы мэра Иерусалима: Зеэв Элькин создает самостоятельный список и надеется на поддержку "Ликуда"
07:58 Против подозреваемого в убийстве Бориса Ботерашвили подано обвинение
07:31 Ночью военные пресекли еще одну попытку диверсии на границе Газы
07:10 Вечером в центре Беэр-Шевы пройдет "парад гордости"
05:51 Прогноз погоды на 28 июня: малооблачно, немного жарче, чем вчера
23:10 В больнице "Барзилай" у раненого поджигателя из Газы были обнаружены предметы, похожие на гранаты
21:30 10-й канал: ЦАХАЛ готовится к оказанию помощи тысячам сирийских беженцев
Загрузка...
В Израиле

"Гаарец": Израиль готовится к защите ядерных реакторов от Ирана и "Хизбаллы"

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
"Гаарец": Израиль готовится к защите ядерных реакторов от Ирана и "Хизбаллы"
Хасан Насралла
"Гаарец": Израиль готовится к защите ядерных реакторов от Ирана и "Хизбаллы"

Комиссия по атомной энергии ведет работу по защите ядерных реакторов в Димоне и в центре ядерных исследований "Нахаль Сорек" в случае войны с Ираном или "Хизбаллой", пишет в четверг, 28 июня, в газете "Гаарец" журналист Хаим Левинсон.

Согласно указанному источнику, недавно, по инициативе Комиссии по атомной энергии были проведены масштабные учения, в ходе которых имитировались действия в случае ракетного удара по одному из израильских ядерных реакторов. В рамках этих учений проводились эвакуация работников и работы по предотвращению утечек радиоактивных материалов.

Эксперты комиссии пришли к выводу, что ракетные удары по ядерным реакторам не поставят под угрозу безопасность жителей Израиля, но попадание по таким стратегическим целям будет воспринято как крупный военный успех противника.

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла неоднократно угрожал нанесением ракетных ударов по стратегическим объектам Израиля. Так, например, в августе 2017 года, когда израильские власти приняли решение о закрытии хранилища аммиака в Хайфе, он заявлял, что это сделано "из уважения к "Хизбалле". При этом Насралла сказал: "Теперь задача Израиля перенести ядерный реактор из Димоны, так как он представляет еще большую опасность".

Напомним, что в январе 2012 года Комиссия по атомной энергии и Управление тылом приняли решение в случае войны остановить ядерные реакторы в Димоне и в центре ядерных исследований "Нахаль Сорек". Газета "Гаарец" писала, что решение об остановке реакторов было принято, несмотря на то, что реакторы имеют многоуровневую защиту, которая, по мнению специалистов, способна свести к минимуму ущерб от прямого попадания ракеты.

Тогда сообщалось, что ядерные реакторы будут остановлены в случае получения предупреждения о начале войны, а также при обострении палестино-израильского конфликта или возобновлении массированных ракетных обстрелов израильской территории.

И уже в марте 2012 года во время ракетных обстрелов из Газы ядерный реактор в "Нахаль Сорек" был остановлен.

Газета "Гаарец" еще шесть лет назад писала: военные и специалисты по атомной энергии полагают, что ядерные реакторы могут стать потенциальной целью атаки в случае войны с Ираном, Сирией, Ливаном, "Хизбаллой", ХАМАСом, а также другими палестинскими группировками из сектора Газы. Атака может осуществляться с помощью ракет, самолетов и БПЛА. С тех пор отношение к этой проблеме существенно не изменилось.

Отметим, что в 2004 году, накануне визита в Израиль главы МАГАТЭ, в интернете появился сайт израильской комиссии по ядерной энергии, на котором содержится информация о центрах ядерных исследований в Димоне и "Нахаль Сорек", а также публикуются сообщения о работе комиссии. И хотя газета "Гаарец" упоминала наличие "официальных комментариев", согласно которым "ядерные реакторы используются в исследовательских целях, поэтому нет необходимости в их круглосуточной работе", ни в английской, ни в ивритской версии сайта не упоминается решение приостановить работу реакторов в случае войны.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 августа 2017 г.
Шейх Хасан Насралла выступил с новыми угрозами в адрес Израиля
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 апреля 2015 г.
Минфин увеличил бюджет силовых структур на 3,4 миллиарда шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2012 г.
Во время ракетных обстрелов из Газы в "Нахаль Сорек" был остановлен ядерный реактор
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2012 г.
В случае войны Израиль остановит ядерные реакторы в Димоне и в центре "Нахаль Сорек"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 28 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018