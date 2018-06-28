Источник в НДИ прокомментировал приговор Давиду Годовскому

Источник в партии "Наш дом Израиль" прокомментировал редакции NEWSru.co.il приговор, вынесенный бывшему главе организационного отдела партии Давиду Годовскому.

"Речь идет о самом настоящем политическом преследовании. Давид Годовский не является народным избранником, он работник аппарата партии. Поэтому наказание абсолютно непропорциональное, и оно свидетельствует о политической подоплеке этого приговора. Совершенно очевидно, что помимо прочего это еще и попытка оказать давление на остальных фигурантов дела (242). За непредумышленное убийство и иные тяжкие преступления выносят гораздо более мягкие приговоры. Достаточно вспомнить, что дело о гибели военнослужащей на горе Герцля в результате преступной халатности окончилось общественными работами для виновных. Сравнивая эти два приговора, трудно говорить о пропорциональности и правосудии", – заявил источник в НДИ.

Официальной реакции лидера НДИ, министра обороны Авигдора Либермана на приговор Годовскому пока не последовало.

27 июня окружной суд в Тель-Авиве приговорил бывшего главу организационного отдела партии "Наш дом Израиль" Давида (Дауда) Годовского к семи годам тюремного заключения.

Годовский, один из фигурантов дела 242, был признан виновным в четырех эпизодах получения взяток, трех эпизодах отмывания денег и двух эпизодах просьб о взятках. В рамках досудебной сделки, Годовский признал себя виновным, однако стороны не пришли к соглашению о мере наказания, и решение по этому вопросу принимал суд.

В своем приговоре судья Ярон Леви отметил: "Необходимо принимать во внимание тот факт, что обвиняемый недопустимо обращался с общественными средствами, коррупционным путем бесстыдно переводил их приближенным. Наказание обязано быть максимально жестким, чтобы заложенный в нем сдерживающий посыл стал ясен всем, кто имеет отношение к общественным средствам и общественной деятельности". Судья также отметил, что действия осужденного носили систематический характер и совершались на протяжении длительного времени.

Изначально Годовскому, являвшемуся приближенным бывшего замминистра внутренних дел Фаины Киршенбаум, инкриминировались получение взяток, просьба о даче взяток, шантаж с угрозами, вступление в сговор, отмывание денег и налоговые правонарушения. Согласно тексту обвинительного заключения, Годовский требовал от общественных организаций, обращавшихся за правительственным финансированием, ответных благ, которые выражались в назначении приближенных, финансировании различных проектов, в частности пиар-акций для Фаины Киршенбаум, а также оплате полетов за границу для самого Годовского.

В результате переговоров с прокуратурой было достигнуто соглашение, в рамках которого Годовский признал себя виновным лишь в части инкриминировавшихся ему эпизодов.

Две с половиной недели назад министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман направил в суд личное свидетельство в пользу Годовского. "Насколько мне известно, вся его деятельность состояла в помощи нуждающимся и продвижении сионистских проектов", – отмечалось в письме.

В ходе обсуждения меры наказания Давид Годовский утверждал, что действовал не с целью личной наживы, а на благо партии. Прокуратура не оспаривала эти утверждения, однако не сочла их достаточно весомыми для смягчения наказания.

Адвокаты осужденного заявили, что намерены подать апелляцию.





