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28 июня 2019 г.
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Safa: Израиль разрешил ввоз топлива в Газу и расширил зону рыболовства в обмен на спокойствие

время публикации: 06:05 | последнее обновление: 06:16 блог версия для печати фото
Safa: Израиль разрешил ввоз топлива в Газу и расширил зону рыболовства в обмен на спокойствие
Поджигатели около границы сектора Газы и Израиля
Тушение пожара около границы с Газой

Арабские и израильские СМИ вновь сообщают о заключении соглашения между властями Израиля и руководством ХАМАСа в Газе, в соответствии с которым израильская сторона разрешит доставлять в сектор дизельное топливо для электростанции и расширит зону рыболовства до 15 миль, а ХАМАС остановит "огненный террор" и не будет допускать провокаций на границе. В частности, об этом пишет сайт Ynet.

В Иерусалиме и в Газе эту информацию не комментируют.

По сведениям агентства Safa, уже в пятницу, 28 июня, возобновятся поставки "катарского топлива" через КПП "Керем Шалом" в Газу, а зона рыболовства будет расширена до 15 миль.

Отметим, что в течение последней недели ежедневно из-за запуска "огненных шаров" на израильской территории около границы Газы возникали десятки полевых и лесных пожаров. Был причинен значительный ущерб. ЦАХАЛ воздерживался от ответных действий против поджигателей.

Судя по комментариям жителей Газы в социальных сетях и на сайтах, ассоциированных с ХАМАСом, в секторе воспринимают происходящее как очередную победу над Израилем.

Отметим, что фактически поставки топлива в Газу были прерваны всего на один день (27 июня), хотя объявлено об этом решении было 25 июня. Причиной прекращения подачи топлива был назван продолжающийся "огненный террор" из сектора Газы. Но после этого запуски "огненных шаров" из сектора не прекратились, поджигатели стали действовать даже более активно.

Вечером 23 июня в ответ на продолжающиеся запуски "огненных шаров" власти Израиля сократили зону рыбной ловли у берегов сектора Газы до 6 морских миль (ранее она составляла 15 морских миль). Однако 24 июня число поджогов возросло и в дальнейшем только увеличивалось.

20 июня в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" проследовал грузовик с гелием. Гелий был доставлен по требованию Всемирной организации здравоохранения, поскольку он необходим для аппаратов MRI. Впервые после начала "огненного террора" Израиль разрешил ввоз в Газу жидкого гелия. Гелий используется не только в медицинской аппаратуре, но и для запуска воздушных шаров с привязанными к ним емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью и взрывными устройствами. Высока вероятность того, что доставленный на прошлой неделе в Газу гелий попал не только в больницы, но и в руки поджигателей, так как интенсивность их действий за последние дни заметно возросла. Из офиса координатора действий правительства на палестинских территориях поясняли: "Правительство Израиля разрешило доставку жидкого гелия в сектор Газы для аппаратов MRI в больницах. Это было сделано под полным контролем Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о разрешении, выданном по гуманитарным соображениям, для обеспечения работоспособности аппаратуры в больницах сектора Газы". В офисе координатора действий правительства заявляли также, что "все попытки найти связь между поставкой гелия в больницы Газы и огненным террором лишены оснований".



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