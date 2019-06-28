Барак, Ганц и неотмененные выборы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

В четверг, 27 июня, министр внутренних дел Арье Дери заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что нет юридической возможности отменить досрочные выборы. "Если бы такая возможность была, я пожертвовал бы всеми своими должностями в ШАС и в правительстве, чтобы привести к союзу Нетаниягу и Ганца. Однако такой возможности нет", – заявил Дери.

Глава ШАСа забил последний гвоздь в крышку гроба, в котором покоится неизвестно как и кем рожденная идея об отмене выборов. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил на этой неделе в интервью NEWSru.co.il, что предпринятая им попытка инициирована им же после многочисленных обращений депутатов самых разных фракций. В оппозиции утверждают, что Эдельштейн действовал с ведома премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Источники в "Ликуде" опровергают эти утверждения. "Этот снежный ком запущен не сверху", – заявил источник в правящей партии.

Попытка отменить повторные выборы была обречена на провал с самого начала, и дело не в юридических сложностях, которым всегда можно найти решение. Идея отмены выборов и формирования коалиции в Кнессете 21-го созыва была мертворожденной по той же причине, по которой Нетаниягу не сумел создать правительство после выборов: в "Кахоль Лаван" на данный момент взяла верх воинственная линия Яира Лапида и "Еш Атид", отвергающих саму возможность союза с "Ликудом" до тех пор, пока его возглавляет Биньямин Нетаниягу. В четверке лидеров "Кахоль Лаван" не было единства мнений по этому поводу, а тем более такого единства не было среди депутатов от оппозиционного блока. Но после того, как линия Лапида взяла верх, шансы на отмену выборов, и без того невысокие, растаяли окончательно.

Три версии высказываются в политических кругах по поводу обстоятельств рождения идеи отмены выборов. Согласно первой, Нетаниягу был обеспокоен результатами опросов, которые уже несколько недель показывают, что блок "Ликуд"/"Кулану"+ультраортодоксы+правые партии (без НДИ) не набирает 61 мандат. Источник в Кнессете сообщил нам, что по последним опросам, такой блок набирает всего 57-58 мандатов. Нетаниягу понимает, что, не набирая 61 мандат, он оказывается в тупике, выход из которого только один: прощание с с большой политикой. Даже в "Ликуде", где толерантность к лидеру необычайно высока, не станут мириться с тем, что премьер потащит страну на третьи выборы за полтора года.

Вторая версия заключается в том, что речь шла об еще одном тактическом шаге в предвыборной борьбе. Нетаниягу и "Ликуд" отлично понимают, сколь сильно недовольство в обществе фактом повторных выборов. Пытаясь отменить их и столкнувшись с противодействием "Кахоль Лаван", глава правительства получал сильную карту для предвыборного покера. "Мы сделали все, чтобы отменить выборы. Слепая ненависть "Кахоль Лаван" к Нетаниягу не дала нам возможности сделать это", – заявил на этой неделе депутат Мики Зоар ("Ликуд"). Расчет на то, что избиратели предъявят счет за неудавшееся блюдо блоку "Кахоль Лаван", вполне логичен.

И есть еще одна версия, согласно которой этот проект был инициирован Юлием Эдельштейном в рамках его не объявленной борьбы за пост главы "Ликуда" после ухода Нетаниягу. Если бы отмена выборов удалась, спикер Кнессета стал бы человеком, совершившим почти невозможное на благо общества. Но даже провал инициативы по отмене выборов показывает, что Эдельштейн – тот человек, с которым готовы вести переговоры все в политической системе. Если после следующих выборов Нетаниягу или Ганц вновь не сумеют сформировать правительство, Эдельштейн может стать идеальной фигурой, на которую будет возложена миссия создателя правительства национального примирения.

В Израиле срок жизни новостной темы непостижимо короток. В среду примерно в 13:00 стало известно, что Бени Ганц через три часа выступит на пресс-конференции. Было очевидно, что он сделает заявление по поводу возможности отмены выборов, и все внимание было приковано к "Ганей Тааруха". Однако за час до выступления Ганца ему перешел, вернее перебежал, дорогу Эхуд Барак, сообщивший, что в 18:00 он сообщит о создании своей партии. Причем Барак так торопился, что созвал пресс -конференцию, еще не решив, как будет называться его новая партия. Нет у нее названия и в момент написания этих строк. Однако своей цели Барак добился: всеобщее внимание тут же переключилось на него. "Любой дополнительный раскол в нашем лагере лишь наносит удар по шансам сменить правительство", – прокомментировал бывший начгенштаба Ганц возвращение в политику бывшего начгенштаба Барака. Еще до того, как зайдет речь о смене правительства, Барак является непосредственной угрозой для "Кахоль Лаван". На фоне корректного, сдержанного Ганца, бывший премьер-министр , выступивший резко, почти грубо, выглядит энергичным, собранным и готовым к драке без правил. То, что оказалось эффективным в исполнении Дональда Трампа, вполне может оказаться эффективным и в исполнении Эхуда Барака. Команда, которую подбирает Барак, под стать его стилю. Стратегические советники Лиор Хорев и Уди Придан известны как весьма агрессивные, Яир Голан, который будет, видимо, вторым номером в списке Барака, памятен своим высказыванием о том, что замечает в Израиле тенденции, подобные тем, что существовали в Германии 30-х годов прошлого века, а также Эмили Моати, которая баллотировалась в Кнессет от партии "Авода" на прошлых выборах, все они обещают много ярких моментов тем, кто будет наблюдать за предвыборной кампанией, и много неприятных минут Биньямину Нетаниягу и Бени Ганцу.

Хватит ли этого, чтобы повлиять на политическую систему? Ответа на этот вопрос нет сейчас ни у кого. Первый опрос показал, что Барак набирает шесть мандатов, перенося три мандата из правого лагеря в левый. Но даже в первом, как правило самом оптимистичном, опросе Бараку удается только лишить Нетаниягу шансов сформировать правительство. "Кахоль Лаван" и "Ликуд" набирают по 32 мандата и левоцентристский блок по-прежнему не может сформировать коалицию без Объединенного арабского списка. Пат.

"Возвращение Барака это отличная новость для правых", – считает профессор Бар-Иланского университета Ашер Коэн. "Левый лагерь погрязнет в переделе голосов. МЕРЕЦ может исчезнуть вовсе. С другой стороны, у "Ликуда" больше не будет повода начинать кампанию паники, отбирая голоса у партий правого лагеря, мотивируя необходимостью сохранить статус крупнейшей партии. Если Барак останется в игре, то очевидно, что "Ликуд" наберет наибольшее число мандатов", – сказал в беседе с политическим обозревателем NEWSru.co.il профессор Коэн.

Эхуд Барак уже заявил, что намерен формировать альянс на левом фланге. "Кахоль Лаван" не является партнером для такого альянса. Помимо "непростых" отношений между Бараком и Ашкенази после "дела Арпаза", в "Кахоль Лаван" не считают, что есть почва для такого объединения и необходимость в нем. Главным кандидатом для объединения становится партия "Авода". 2 июля там пройдут праймериз. Тремя главными кандидатами являются Амир Перец, Ицик Шмули и Став Шафир. В "Аводе" полагают, что, если победит Шмули, союз между ним и Бараком более чем возможен. Перец захочет повести "Аводу" на выборы сам, а Став Шафир начнет переговоры об объединении с МЕРЕЦ. 27 июня произошла смена лидера МЕРЕЦ, на этот пост избран Ницан Горовиц, который перед выборами в Кнессет 21-го созыва призывал к объединению МЕРЕЦ и "Аводы".

В правом лагере тема союзов и объединений также остается наиболее актуальной. Как сообщал NEWSru.co.il, в "А-Ямин а-Хадаш" возражают против создания крупного блока всех правых партий, в то же время продолжают искать возможность для союза с отдельными партиями. Источник в "Байт Иегуди" сказал нам, что эти слова Беннета, а также сообщение "Оцма Иегудит" о разрыве с "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – это не более чем тактические шаги, направленные на улучшение позиций в переговорах о создании единого блока.

Напомним, что предвыборные списки должны быть сформированы не позднее 1 августа.

Тем временем борьба за голоса русскоязычных избирателей между "Ликудом" и НДИ набирает обороты. После нескольких выпадов со стороны партии Либермана, в "Ликуде" опубликовали ролик, обвиняющий НДИ в том, что эта партия многократно голосовала против закона о гражданских браках. Тема религии и государства остается на повестке дня.





