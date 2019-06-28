"Правые" или "левые"? Итоги опроса среди читателей NEWSru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершился опрос по теме "Правые или левые?" Принято считать, что подавляющее большинство русскоязычных израильтян придерживаются правых взглядов, причем "средний" русскоязычный израильтянин "более правый", чем "средний" ивритоязычный израильтянин. Целью данного опроса было выяснение того, насколько верно такое мнение. Читатели отвечали на вопросы, касающиеся не только политических тем, но также экономики, социальных проблем, отношений религии и государства.

В опросе, который проводился 26-28 июня, приняли участие 3.653 респондента (3.113 ответили на все 24 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

58% участников опроса считают себя "правыми", 23,5% – "центристами", 11% – "крайне правыми", 4% – "левыми", 1% – "крайне левыми", 2,5% затрудняются с определением. Если исходить из этой оценки, незначительно меняющейся от опроса к опросу, то представляется очевидным справедливость мнения, что подавляющее большинство русскоязычных израильтян (почти 70%) придерживаются правых взглядов. Однако не всё так однозначно. И следует учитывать, что опрос проводился среди читателей NEWSru.co.il, большинство из которых – люди старше 50 лет.

Только 48% заявляют, что сегодня в Израиле есть политическая сила (партия, партийный блок, общественно-политическое движение), всецело отражающая их взгляды. 42% говорят, что в Израиле такой политической силы нет. 10% затрудняются с ответом.

Большинство опрошенных, 56%, считают актуальным разделение на "правых" и "левых" в Израиле. 27% выбрали ответ: "Нет, поскольку в Израиле все понятия смешались". 14% ответили: "Нет, поскольку в Израиле всё определяется вопросами безопасности".

36% однозначно считают Израиль еврейским и демократическим государством. 27% согласны с тем, что Израиль демократическое государство, "но в большей степени – еврейское". 10,5% – что Израиль еврейское государство, "но в большей степени – демократическое". 11% заявляют, что Израиль не является еврейским и демократическим государством, "хотя теоретически создание такого государства возможно". 12% полагают, что эти два понятия несовместимы.

ПОЛИТИКА

Для 56% безопасность и подход к арабо-израильскому конфликту в программе партии, за которую они готовы голосовать, являются наиболее важным аспектом. Для 31% более важна социально-экономическая составляющая.

Почти 72% не верят в то, что может быть достигнуто соглашение между Израилем и палестинскими арабами об окончательном урегулировании. 15% – верят.

76% не поддерживают идею отступления Израиля к границам 1967 года с сохранением крупных блоков, особым статусом Старого города в Иерусалиме и гарантиями безопасности в обмен на соглашение об окончательном урегулировании. 15% – поддерживают.

62% считают, что в случае отсутствия соглашения, Израиль должен в одностороннем порядке установить границу вдоль линии "забора безопасности". 20% полагают, что этого не следует делать.

При этом только 39% категорически против отделения каких-либо арабских кварталов в муниципальной зоне Иерусалима от Израиля и заявляют: "Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля". Почти 36% выступают за такое решение, заявляя: "Мы только тратим деньги на пособия для жителей этих кварталов". 24% против, отмечая, что "любой отказ от территории – прецедент". Но 22% за, по их мнению "эти кварталы – не часть Иерусалима".

60% не поддерживают идею полной аннексии Иудеи и Самарии с предоставлением палестинским арабам израильского гражданства. 18,5% – поддерживают.

Абсолютное большинство, почти 80%, поддерживают идею распространения израильского суверенитета на районы, где расположены еврейские поселения. 9% – не поддерживают.

79% не считают, что сохранение израильского контроля над Иудеей и Самарией ведет к созданию режима апартеида. 11% так считают.

Почти 60% относятся к еврейским поселениям, как к "форме борьбы за свою землю, развитие сионизма". 48% называют еврейские поселения "гарантией безопасности Израиля". 16% заявляют, что еврейские поселения в Иудее и Самарии – "ненужное вложение сил и средств". 14% считают, что это "фактор, провоцирующий вспышки террора".

49% опрошенных вообще не бывают в Иудее и Самарии. 24% – бывают, но очень редко, не чаще одного раза в год. 15% – редко, не чаще нескольких раз в год. 3% – ежемесячно или почти каждый месяц. 1% – часто, не реже нескольких раз в месяц. 5% опрошенных живут в Иудее и Самарии.

47% говорят, что не поддерживали идею одностороннего размежевания с Газой в 2005 году и не поддерживают ее до сих пор. 22% заявляют, что поддерживали эту идею в 2005-м, поддерживают и сейчас. 10% сказали, что поддерживали эту идею в 2005-м, однако сейчас об этом сожалеют. 7% не поддерживали в 2005-м, но сейчас поддерживают.

48% считают, что превращение Израиля в двунациональное еврейско-арабское государство опаснее, чем отказ от части Эрец-Исраэль. 32% придерживаются противоположного мнения.

Две трети, 67%, заявляют, что израильские арабы должны пользоваться полными гражданскими правами. 22% против этого.

В основном, в политических вопросах участники опроса придерживаются правых взглядов.

ЭКОНОМИКА

Подавляющее большинство, 64%, считают, что государство не должно повышать налоги для того, чтобы финансировать программы помощи слабым слоям населения. 17% считают, что государство должно это делать.

47% поддерживают умеренное сокращение вмешательства государства в экономику с определенным перераспределением доходов. 29% за минимизацию вмешательства государства в экономику. 9% за умеренное увеличение вмешательства государства в экономику со значительным перераспределением доходов. 3% за максимальное вмешательство государства в экономику.

Участникам опроса был задан вопрос: "Какие шаги по сокращению дефицита госбюджета вы считаете целесообразными?" Наиболее частые варианты ответа: 1) сокращение количества министерств – 79%, 2) сокращение количества органов местной власти путем слияния муниципалитетов и региональных советов – 62%, 3) снижение налога на прибыль с целью привлечь иностранные компании и создать новые рабочие места – 41%, 4) снижение подоходного налога с целью активизировать потребление – 33%, 5) равномерное сокращение бюджетов всех министерств без приоритизации – 31%.

В экономических вопросах наши читатели, как и в политических, в основном придерживаются правых взглядов. Хотя картина уже не выглядит такой однозначной.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

65% заявили, что институт гражданских браков в Израиле должен быть введен для всех, кто пожелает. 17% выступают за гражданские браки для всех, кроме однополых пар. 12% за то, чтобы гражданские браки были доступны, но только для тех, кто не может жениться в раввинате. 5% против введения института гражданских браков в Израиле.

46% заявили, что в Израиле общественный транспорт по шаббатам должен действовать только в тех районах, где нет религиозного населения. 40% за введение общественного транспорта по шаббатам по всей стране, без каких-либо ограничений. 15% считают, что этот вопрос должен решать каждый мэр самостоятельно. 10% за общественный транспорт по шаббатам, но только если речь идет о частных компаниях, не получающих субсидию государства. 6% выступают категорически против, "так как это противоречит еврейскому характеру государства".

ОТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И ГОСУДАРСТВА

61% считают, что религию следует отделить от государства, так как "это положит конец религиозному принуждению". 17% полагают, что это следует сделать, так как "связь с государством порочит и девальвирует религию". 19% думают, что этого делать не следует, поскольку в этом случае "Израиль перестанет быть государством еврейского народа".

При этом 34% полагают, что объем преподавания Торы и основ иудаизма в светских школах Израиля "соответствует необходимому". 26% считают, что такой предмет должен быть не обязательным, а факультативным. 18% заявили, что объем преподавания этого предмета чрезмерным, 7% – недостаточным.

Наши читатели выступают за изменения в общественной жизни, которые до сих пор не поддерживала ни одна правая коалиция. При этом многие из них проявляют уважение к еврейским традициям и религии, оставаясь светскими.