28 марта 2017 г.
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В Израиле

В Иерусалиме митингуют ультраортодоксы. "Пережили инквизицию и Гитлера, переживем и вас"

время публикации: 20:40 | последнее обновление: 21:14 блог версия для печати фото
Демонстрация ультраортодоксов в Иерусалиме
Демонстрация ультраортодоксов в Иерусалиме
Демонстрация ультраортодоксов в Иерусалиме

Вечером во вторник, 28 марта, в Иерусалиме проходит демонстрация ультраортодоксов, принадлежащих к так называемому "Иерусалимскому крылу".

Участники митинга, в котором принимают участие более десяти тысяч человек, протестуют против задержания харедим, которые не явились на призывные пункты и были объявлены дезертирами, а также против самой попытки призвать ультраортодоксов в ЦАХАЛ. "Мы пережили египетского фараона, инквизицию, Гитлера, переживем и вас, - заявил ведущий митинга. – Мы наполним тюрьмы, как наполняли тюрьмы в галуте".

На протяжении нескольких дней, предшествовавших демонстрации, в населенных пунктах, где проживает ультрарелигиозное население, распространялись листовки и памфлеты с призывами явиться на демонстрацию и "отстоять мир Торы". Организаторы митинга заявляют: "ЦАХАЛ – это единственная армия мира, которая пытается изменить идеологию своих солдат. Нигде в мире не дошли до такой низости. Истинная цель армии – сжечь еврейское наследие и святость народа Израиля".

Участники демонстрации несли плакат, на котором изображен министр обороны Авигдор Либерман рядом с Иосифом Сталиным, Саддамом Хусейном, Муамаром Каддафи и северокрейским лидером Ким Чен Ыном.

Выступающие на митинге подвергли резкой критике , так называемое, умеренное крыло ультраортодоксов, обвинив их в "предательстве". Перед собравшимися выступил и глава "Иерусалимского крыла" раввин Шмуэль Ойербах. Это его первое публичное появление с начала последней волны акций протеста.

Демонстрация проходит на улице Малкей Исраэль неподалеку от квартала Меа Шеарим. Все улицы, прилегающие улицы закрыты для движения транспорта. Перед демонстрацией полиция Иерусалима приведена в состояние повышенной готовности из опасения перед возможными беспорядками. Порядок в районе митинга обеспечивают более 300 полицейских, сотрудников спецназа полиции (ЯСАМ), конная полиция. На месте находятся пять водометов, используемых для прекращения беспорядков. В полиции отмечают, что организаторы митинга не обратились за разрешением на проведение мероприятия, однако правоохранительные органы не препятствуют продолжению демонстрации до тех пор, пока нет нарушения общественного порядка.

Напомним, что в последние недели в различных городах Израиля проходили митинги ультраортодоксов, требовавших освобождения учащихся йешив, задержанных за уклонение от службы в армии.

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Вторник, 28 марта 2017 г.
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