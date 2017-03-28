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В Израиле

Опрос: принцип "территории в обмен на мир" теряет популярность в Израиле

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
36% поддерживают принцип "территории в обмен на мир", в 2005 году поддержка составляла 60%.
83% возражают против отказа от израильского суверенитета на Храмовой горе
81% опрошенных считает, что Израиль должен сохранить суверенитет в Иорданской долине

Во вторник, 28 марта, "Иерусалимский центр по вопросам общества и государства" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам".

В ходе опроса респондентов просили высказать свое отношение к различным аспектам возможного урегулирования арабо-израильского конфликта. Из данных опроса следует, что лишь 36% взрослого еврейского населения Израиля поддерживают принцип "территории в обмен на мир". В 2005 году, когда Институт начал делать подобные опросы, поддержка этого принципа среди еврейского населения страны составляла 60%.

83% евреев Израиля возражают против отказа от израильского суверенитета на Храмовой горе. Лишь 10% респондентов согласны на такой шаг. 79% опрошенных заявили, что считают необходимым сохранение Иерусалима в его нынешних муниципальных границах в качестве неделимой границы государства Израиль. 15% не придают этому вопросу существенного значения.

81% опрошенных заявили, что при любом соглашении Израиль должен сохранить суверенитет в Иорданской долине. 8% считают это неважным. 69% сказали, что нельзя полагаться на международные силы, которые, согласно некоторым предложениям, могут быть дислоцированы в Иорданской долине в случае отступления Израиля.

"Иерусалимский центр по вопросам общества и государства" был создан в 1976 году. В настоящий момент его возглавляет бывший генеральный директор МИДа Дори Голд.



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Вторник, 28 марта 2017 г.
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