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В Израиле

ЦАХАЛ и силы безопасности готовятся к массовым беспорядкам на границе с Газой

время публикации: 08:27 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ и силы безопасности готовятся к массовым беспорядкам на границе с Газой
ЦАХАЛ и силы безопасности готовятся к массовым беспорядкам на границе с Газой
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ЦАХАЛ и силы безопасности продолжают подготовку к массовым демонстрациям палестинских арабов на границе между Газой и Израилем, запланированным на 30 марта. Военные опасаются, что демонстрации, которые ХАМАС называет "маршем возвращения" или "маршем миллионов", перерастут в столкновения с военнослужащими и в попытку прорыва разделительного забора.

Как сообщает портал Walla, для предотвращения эскалации в районе границы с сектором будут сконцентрированы крупные силы армии. Речь идет о силах пехоты и танковых подразделениях, снайперах, бойцах спецподразделений и силах полевой разведки. Наблюдение за происходящим будет вестись и с воздуха.

Полицейские и пограничники (МАГАВ) блокируют участки территории, прилегающие к границе с Газой. Целью этих мероприятий является пресечение попыток арабов проникнуть вглубь израильской территории, а также удаление граждан из района возможных беспорядков. Предполагается, что территории, прилегающие к разделительному забору, будут объявлены закрытой военной зоной.

В городах и поселках юга Израиля будут находиться крупные силы полиции, в задачу которых войдет обеспечение порядка и предотвращение актов террора.

Сообщается, что ЦАХАЛ распространяет в секторе Газы листовки, призывающие местных жителей воздержаться от участия в акциях, организованных ХАМАСом.

Начальник генерального штаба Гади Айзенкот заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что ЦАХАЛ не допустит прорыва разделительного забора и жестко отреагирует на насильственные действия. "Если палестинцы думают, что им удастся прорвать забор и пройти маршем на территорию Израиля, то они ошибаются", – заявил начальник генерального штаба.

В то же время, как пишет Walla, в ЦАХАЛе опасаются, что, если столкновения приведут к жертвам среди палестинских арабов, это повлечет за собой эскалацию, которая распространится на Иудею и Самарию.

Напомним, что 27 марта трое арабов, вооруженных ножами и гранатами, проникли из сектора Газы на территорию Израиля. Они были задержаны около военной базы "Цеэлим" в Негеве, примерно в 15 км от границы с сектором Газы. В настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента, и военные источники говорят, что "речь идет о серьезном провале, вызывающем тревогу".

Редакция NEWSru.co.il обратилась в пресс-службы ЦАХАЛа и полиции с просьбой получить информацию о мерах безопасности в дни наступающего праздника Песах. К настоящему моменту ответ не получен.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2018 г.
Арабы установили флаг на разделительном заборе с сектором Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 марта 2018 г.
Около военной базы "Цеэлим" задержаны трое палестинских арабов с гранатами и ножами







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Среда, 28 марта 2018 г.
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