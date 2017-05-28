Около 30 единиц огнестрельного оружия похищены с военной базы на юге Израиля. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Военнослужащие ЦАХАЛа совместно с полицейскими прочесывают районы рядом с базой в поисках похитителей.

Командующий Южным военным округом генерал-майор Эяль Замир сформировал специальную комиссию для расследования этого инцидента. Кроме того, расследование ведется военной полицией.

По информации сайта Walla News, полиция проверяет версию, согласно которой к краже оружия причастны военнослужащие, проходящие службу на базе. По информации сайта "Мако", эти подозрения возникли после того, как при осмотре комнаты для хранения оружия не было обнаружено следов взлома.

Отметим, что неделю назад вступила в действие новая инструкция ЦАХАЛа, разрешающая открывать огонь при задержании подозреваемых в краже оружия и боеприпасов с военных баз и полигонов. Согласно новой инструкции, военнослужащие, которым ранее предписывалось задержать подозреваемого без применения оружия, теперь могут стрелять по ногам в случае, если их требование остановиться было проигнорировано.





