28 мая 2017 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ начал процесс призыва четвертого поколения

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 09:15 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ начал процесс призыва четвертого поколения
Авигдор Либерман
ЦАХАЛ начал процесс призыва четвертого поколения

В воскресенье, 28 мая, Лилах Шоваль сообщает в газете "Исраэль а-Йом", что командование ЦАХАЛа приняло решение предоставить возможность правнукам евреев, находящимся в Израиле, призываться на армейскую службу.

Речь идет о молодых людях, находящихся в Израиле в статусе временных жителей и ожидающих решения властей по поводу просьбы о получении израильского гражданства. Рассмотрение этих просьб занимает в среднем пять лет, что лишает молодых людей возможности пройти службу в армии в соответствующем возрасте.

В феврале 2017 года министр обороны Авигдор Либерман на встрече с представителями отдела мобилизации МЕЙТАВ дал указание ускорить процесс призыва юношей и девушек, потомков евреев в четвертом поколении (правнуков), не имеющих статуса постоянного жителя или гражданина Израиля, но желающих проходить службу в армии.

В ЦАХАЛе приняли решение предоставить этим молодым людям возможность призываться, не дожидаясь получения официального статуса постоянных жителей или граждан Израиля.

По информации "Исраэль а-Йом", отныне каждый правнук еврея, находящийся в призывном возрасте, может обратиться в военкомат по месту жительства, где должен будет представить документы, доказывающие его родство с евреем. После этого юноша или девушка сможет начать процесс призыва аналогичный тому, что проходит любой израильтянин.

В публикации отмечается, что в последние полторы недели армейские власти утвердили просьбы о призыве десяти представителей четвертого поколения, и дополнительные просьбы находятся в стадии рассмотрения.

Как пишет Лилах Шоваль, призыв в ЦАХАЛ заметно сократит время рассмотрения просьбы о получении израильского гражданства, так как через полтора года после призыва военнослужащий имеет право обратиться в МВД и получить гражданство.

В настоящий момент пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует эту информацию. Из пресс-службы министерства обороны передали: "После заседания, созванного министром обороны Авигдором Либерманом около двух недель назад с представителями МЕЙТАВа, была выработана и утверждена процедура проверки данных "четвертого поколения", обратившихся в армию с просьбой о призыве. После этого заседания большинству обратившихся "правнуков евреев" был выслан т.н. "цав ришон". Остальные обратившиеся получат его в самое ближайшее время. Необходимо уточнить: призыву подлежат ребята, являющиеся "четвертым поколением". Другие обладатели визы А5 призваны быть не могут, даже если они обратились с этой просьбой в армию".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2017 г.
Призыв четвертого поколения в ЦАХАЛ, разъяснения минобороны







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