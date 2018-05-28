"Кан Бет": прокуратура намерена обвинить Нетаниягу во взяточничестве по делу 1000

Вечером в понедельник, 28 мая, радиостанция "Кан Бет" сообщила, что прокуратура склоняется к тому, чтобы предъявить премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения во взяточничестве по делу 1000 (дело о незаконном получении подарков).

Согласно опубликованной информации, обвинение во взяточничестве базируется на многочисленных свидетельских показаниях, из которых следует, что Биньямин Нетаниягу не только получал подарки и многочисленные материальные блага от бизнесменов, и в первую очередь от Арнона Милчена, но и требовал их. Из материалов дела следует, что Нетаниягу прикладывал усилия к тому, чтобы оказать помощь Милчену в продвижении его бизнес-интересов. По мнению следователей и прокуратуры, глава правительства пытался таким образом оказать ответную услугу бизнесмену.

Как сообщает "Кан Бет", основным свидетелем по делу была Адас Кляйн, личная помощница Милчена. Она восемь раз давала свидетельские показания в полиции, и не меняла своей изначальной версии событий. В деле фигурируют также показания водителя Милчена, трижды беседовавшего со следователями, и бухгалтера бизнесмена. Все эти свидетельства, по сообщению "Кан", обосновывают обвинение во взяточничестве в дополнение к обвинению в обмане общественного доверия.

В настоящий момент остается открытым вопрос о возможном предъявлении обвинений Арнону Милчену, сообщает "Кан Бет".

В то же время служба новостей канала "Десять" сообщила, что прокуратура намерена ограничиться обвинением премьер-министра в обмане общественного доверия. Канал "Десять" сообщает, что, по мнению представителей прокуратуры, в деле отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Нетаниягу оказывал ответные услуги бизнесменам. Это делает недоказуемым обвинение во взяточничестве, в то время как факт конфликта интересов налицо, что образует обман общественного доверия.

Канал "Десять" сообщил также, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит намерен объявить решения одновременно по всем трем делам, фигурантом которых является премьер-министр. Речь идет о деле 1000, о деле 2000 (о переговорах Нетаниягу с владельцем газеты "Едиот Ахронот", а также о деле 4000 (деле "Безек"). Последнее еще находится на этапе полицейского расследования. Ожидается, что юридический советник правительства примет решение не ранее начала 2019 года.

13 февраля полиция опубликовала заключения по делам 1000 и 2000. По делу о подарках следователи рекомендовали отдать премьер-министра под суд по обвинению во взяточничестве и обмане общественного доверия.

В заключении полиции говорилось: "По окончании следствия в деле собрана достаточная доказательная база для обоснования подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу в совершении таких правонарушений, как получение взятки, обман и подрыв общественного доверия. Эти правонарушения совершались в рамках его отношений с Арноном Милченом. Полиция также собрала доказательную базу, позволяющую обосновать подозрения в совершении таких правонарушений как обман и подрыв общественного доверия во всем, что касается его отношений с австралийским бизнесменом Джеймсом Пакером. Что касается господина Милчена, по мнению полиции, собрана достаточная доказательная база, для обоснования подозрений в совершении им такого правонарушения как дача взятки".





