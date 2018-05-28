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Террористы обстреляли Сдерот из пулеметов, поврежден автомобиль и здания

время публикации: 21:33 | последнее обновление: 22:54 блог версия для печати фото
Террористы обстреляли Сдерот из пулемета, поврежден автомобиль и здания
Террористы обстреляли Сдерот из пулемета, поврежден автомобиль и здания

Вечером в понедельник, 28 мая, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что сигнал "Цева адом", прозвучавший в Сдероте, а также в населенных пунктах регионального совета Шаар а-Негев, сработал в результате пулеметного обстрела израильской территории из сектора Газы.

В результате этого инцидента никто не пострадал, однако автомобилю и нескольким зданиям был причинен ущерб.

Ранее в этот день ЦАХАЛ выпустил несколько снарядов по наблюдательному пункту боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы. Этот удар был ответом на очередную попытку проникновения террористов на израильскую территорию из сектора Газы.В результате обстрела убит один боевик ХАМАСа.

Как уже сообщалось, военнослужащие Армии обороны Израиля, дислоцированные на границе сектора Газы, задержали двух жителей сектора при попытке повредить забор безопасности с целью проникновения на израильскую территорию. У задержанных были обнаружены ножи, кусачки и горючие материалы. Задержанные были переданы для допроса службам безопасности.

При проведении операции по задержанию диверсантов израильские солдаты подверглись обстрелу со стороны сектора Газы. В ответ танк ЦАХАЛа выпустил несколько снарядов по близлежащему наблюдательному пункту. Хамасовский

"Палестинский информационный центр" называет имя убитого боевика: Мухаммад Масуд Ахмад (25). Сообщается, что еще один боевик был ранен. ПИЦ заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял три позиции "сопротивления" в районе Бейт-Лахии: наблюдательный пункт боевиков "Бригад аль-Касама" и два полевых командных пункта.

Минздрав Газы записал убитого боевика в список "шахидов марша возвращения", заявив что их число достигло 127. Ранее минздрав Газы сообщал о примерно 14 тысячах пострадавших в ходе "марша" на границе. Большинство из них получили отравления дымом или слезоточивым газом.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2018 г.
Сигнал "Цева Адом", предупреждающий о ракетах, прозвучал в Сдероте







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