ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля из Газы мультикоптера со взрывчаткой

Утром в понедельник, 28 мая, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на прошлой неделе на территорию Израиля из сектора Газы проник мультикоптер, к которому было прикреплено устройство со взрывчаткой.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе ЦАХАЛа, мультикоптер был запущен из северной части сектора и упал на территории регионального совета Шаар а-Негев. Взрыв не последовал, никто не пострадал и не был причинен ущерб.

В пресс-службе ЦАХАЛа отказались сообщить дату проникновения мультикоптера со взрывчаткой. Предыдущее сообщение о проникновении такого предмета на территорию Израиля из Газы публиковалось 22 мая.

27 мая израильские танки обстреляли наблюдательный пост боевиков на юге Газы. Как сообщала пресс-служба ЦАХАЛа, обстрел был ответом на попытку диверсии на границе в юго-восточной части сектора, где боевиками около пограничного забора было заложено взрывное устройство.

Заложенная мина была нейтрализована методом контролируемого взрыва. ЦАХАЛ направил в СМИ видеозапись подрыва взрывного устройства.

Минздрав Газы сообщил о двух погибших в результате израильского обстрела.