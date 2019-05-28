18+
28 мая 2019 г.
последняя новость: 11:51
«Еврейский жупел», как фактор мировой политики
Тайное удорожание лекарств
Апокалипсис Нетаниягу
Либерман — антигерой Израиля
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Дочь Путина стала кандидатом наук
Дочь Лужкова купила недвижимость на Манхэттене
Быстрый капустный пирог из заливного теста
За мам и за пап
Нетаниягу теперь меньше доверяет людям
Голаны становятся плацдармом войны
Трамп уже выбрал себе соперника
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:51 Скончался мотоциклист, пострадавший в результате ДТП в Яффо
10:28 "Зеут", "Новые правые" и "Гешер" готовятся к повторным выборам
08:36 Авария на строительном объекте в Кирьят-Гате, рабочий в тяжелом состоянии
07:32 Прокуратура смягчила обвинения против Сары Нетаниягу
07:27 Объединение с Кахлоном и "стрельба в Либермана": "Ликуд" начинает предвыборную кампанию
05:57 Прогноз погоды на 28 мая: небольшое повышение температуры, малооблачно
03:27 Драка в Ашдоде, тяжело ранен 30-летний мужчина
03:00 Законопроект о роспуске Кнессета утвержден в первом чтении
01:49 Пожар недалеко от Кармиэля, шестеро пострадавших
23:50 Названа дата проведения внеочередных выборов в Кнессет
Загрузка...
В Израиле

Объединение с Кахлоном и "стрельба в Либермана": "Ликуд" начинает предвыборную кампанию

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Моше Кахлон и Биньямин Нетаниягу
Авигдор Либерман
Реувен Ривлин и Бени Ганц

Во вторник, 28 мая, в Кнессете продолжится обсуждение закона о роспуске парламента. В 11:00 начнется заседание специально сформированной комиссии, которая будет готовить законопроект ко второму и третьему чтениям.

В ночь на 28 мая депутаты проголосовали за него в первом чтении. 66 парламентариев проголосовали за, 44 – против. Пять депутатов воздержались, пять отсутствовали.

Принятие закона о роспуске Кнессета инициировано премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Изначально глава правительства стремился таким способом оказать давление на участников коалиционных переговоров. В случае провала переговоров, закон о роспуске Кнессета лишает Нетаниягу необходимости встречаться с президентом Реувеном Ривлиным, чтобы сообщить о провале, а также блокирует возможность передачи полномочий формирования правительства главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

27 мая на заседании фракции Ганц заявил, что, в соответствии с нормами демократического государства, если Нетаниягу не сумеет сформировать коалицию, полномочия должны быть переданы ему. "Вы не сумели, теперь наша очередь пробовать", – заявил Ганц. По этой же причине оппозиционные партии голосуют против закона о роспуске Кнессета.

Несмотря на то, что в распоряжении Нетаниягу осталось почти двое суток для попыток сформировать коалицию, в Кнессете говорят о повторных выборах как о свершившемся факте. "Должно произойти чудо, чтобы удалось избежать выборов", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il один из депутатов от "Ликуда".

В правящей партии возлагают всю ответственность на Авигдора Либермана. "Он завершает переговоры в той же точке, в которой начал. Он не пошел ни на малейший компромисс в вопросе закона о призыве. Так не приходят к соглашению", – заявляют в "Ликуде". В окружении Нетаниягу объясняют отказ Либермана пойти на компромиссы личной неприязнью к премьер-министру и желанием устранить его с политической арены.

"Эти обвинения совершенно беспочвенны. Мы с самого начала утверждали, что поддержим кандидатуру Нетаниягу на пост главы правительства, мы порекомендовали его президенту, мы и сейчас заявляем, что не порекомендуем никого другого", – заявил глава НДИ на заседании фракции.

Вечером 27 мая депутатам и министрам от "Ликуда" было дано указание воздержаться от прямых нападок на Либермана "до нового распоряжения". "Новое распоряжение" поступило меньше чем через час. Пресс-служба "Ликуда" уведомила журналистов о решении "открыть огонь по Либерману".

В ответ депутат Форер заявил: "Вместо того, чтобы вести огонь по ХАМАСу, премьер-министр приказывает "стрелять" по Либерману".

27 и 28 мая газета "Исраэль а-Йом", считающаяся изданием, последовательно поддерживающим Нетаниягу, публиковала негативные материалы о действиях Либермана в ходе коалиционных переговоров.

Ожидается, что в случае досрочных выборов, "Ликуд" сфокусирует негативную кампанию именно на партии "Наш дом Израиль". Отметим, что в ходе прошедшей недавно предвыборной кампании "Ликуд" воздерживался от прямых нападок на Либермана и НДИ. При этом в "Ликуде" не скрывают, что в ходе новой кампании главной задачей станет борьба с НДИ за голоса русскоязычных избирателей.

Поздно вечером 27 мая специальная комиссия, формирующая закон о роспуске Кнессета, утвердила дату выборов: 17 сентября 2019 года. Однако речь не идет об окончательной дате, она может быть изменена перед вторым и третьим чтением. "Ликуд" настаивал на проведении выборов 27 августа, депутаты от ультраортодоксальных фракций поддерживали эту дату. В НДИ требовали назначить проведение выборов на 3 сентября, однако эта дата совпадает с друзским праздником. 17 сентября является временным компромиссом.

В коалиции не уверены, что закон о роспуске Кнессета удастся провести. Партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин" возражает против утверждения закона до того, как будут разрешены вопросы финансирования новой предвыборной кампании. После полуночи депутаты от правого блока встречались с премьер-министром. После этой встречи они проголосовали за законопроект в первом чтении.

В "Ликуде" уже готовятся к новым выборам. Ожидается, что в ближайшие дни будет принято решение об отмене праймериз на пост главы партии и в предвыборный список. В партии говорят о том, что вопрос объединения с "Кулану" является решенным. 20-й канал ИТВ сообщил, что планируется предоставить партии Моше Кахлона второе, 12-е и 20-е места в предвыборном списке. В "Ликуде" опасаются, что подобное предложение вызовет недовольство депутатов, замыкающих нынешний список "Ликуда", и в связи с этим они могут проголосовать против закона о роспуске Кнессета.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2019 г.
Законопроект о роспуске Кнессета утвержден в первом чтении
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 мая 2019 г.
Названа дата проведения внеочередных выборов в Кнессет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 мая 2019 г.
Законопроект о роспуске Кнессета оказался под угрозой





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 28 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019