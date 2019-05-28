Объединение с Кахлоном и "стрельба в Либермана": "Ликуд" начинает предвыборную кампанию

Во вторник, 28 мая, в Кнессете продолжится обсуждение закона о роспуске парламента. В 11:00 начнется заседание специально сформированной комиссии, которая будет готовить законопроект ко второму и третьему чтениям.

В ночь на 28 мая депутаты проголосовали за него в первом чтении. 66 парламентариев проголосовали за, 44 – против. Пять депутатов воздержались, пять отсутствовали.

Принятие закона о роспуске Кнессета инициировано премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Изначально глава правительства стремился таким способом оказать давление на участников коалиционных переговоров. В случае провала переговоров, закон о роспуске Кнессета лишает Нетаниягу необходимости встречаться с президентом Реувеном Ривлиным, чтобы сообщить о провале, а также блокирует возможность передачи полномочий формирования правительства главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу.

27 мая на заседании фракции Ганц заявил, что, в соответствии с нормами демократического государства, если Нетаниягу не сумеет сформировать коалицию, полномочия должны быть переданы ему. "Вы не сумели, теперь наша очередь пробовать", – заявил Ганц. По этой же причине оппозиционные партии голосуют против закона о роспуске Кнессета.

Несмотря на то, что в распоряжении Нетаниягу осталось почти двое суток для попыток сформировать коалицию, в Кнессете говорят о повторных выборах как о свершившемся факте. "Должно произойти чудо, чтобы удалось избежать выборов", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il один из депутатов от "Ликуда".

В правящей партии возлагают всю ответственность на Авигдора Либермана. "Он завершает переговоры в той же точке, в которой начал. Он не пошел ни на малейший компромисс в вопросе закона о призыве. Так не приходят к соглашению", – заявляют в "Ликуде". В окружении Нетаниягу объясняют отказ Либермана пойти на компромиссы личной неприязнью к премьер-министру и желанием устранить его с политической арены.

"Эти обвинения совершенно беспочвенны. Мы с самого начала утверждали, что поддержим кандидатуру Нетаниягу на пост главы правительства, мы порекомендовали его президенту, мы и сейчас заявляем, что не порекомендуем никого другого", – заявил глава НДИ на заседании фракции.

Вечером 27 мая депутатам и министрам от "Ликуда" было дано указание воздержаться от прямых нападок на Либермана "до нового распоряжения". "Новое распоряжение" поступило меньше чем через час. Пресс-служба "Ликуда" уведомила журналистов о решении "открыть огонь по Либерману".

В ответ депутат Форер заявил: "Вместо того, чтобы вести огонь по ХАМАСу, премьер-министр приказывает "стрелять" по Либерману".

27 и 28 мая газета "Исраэль а-Йом", считающаяся изданием, последовательно поддерживающим Нетаниягу, публиковала негативные материалы о действиях Либермана в ходе коалиционных переговоров.

Ожидается, что в случае досрочных выборов, "Ликуд" сфокусирует негативную кампанию именно на партии "Наш дом Израиль". Отметим, что в ходе прошедшей недавно предвыборной кампании "Ликуд" воздерживался от прямых нападок на Либермана и НДИ. При этом в "Ликуде" не скрывают, что в ходе новой кампании главной задачей станет борьба с НДИ за голоса русскоязычных избирателей.

Поздно вечером 27 мая специальная комиссия, формирующая закон о роспуске Кнессета, утвердила дату выборов: 17 сентября 2019 года. Однако речь не идет об окончательной дате, она может быть изменена перед вторым и третьим чтением. "Ликуд" настаивал на проведении выборов 27 августа, депутаты от ультраортодоксальных фракций поддерживали эту дату. В НДИ требовали назначить проведение выборов на 3 сентября, однако эта дата совпадает с друзским праздником. 17 сентября является временным компромиссом.

В коалиции не уверены, что закон о роспуске Кнессета удастся провести. Партия "Ихуд Мифлагот а-Ямин" возражает против утверждения закона до того, как будут разрешены вопросы финансирования новой предвыборной кампании. После полуночи депутаты от правого блока встречались с премьер-министром. После этой встречи они проголосовали за законопроект в первом чтении.

В "Ликуде" уже готовятся к новым выборам. Ожидается, что в ближайшие дни будет принято решение об отмене праймериз на пост главы партии и в предвыборный список. В партии говорят о том, что вопрос объединения с "Кулану" является решенным. 20-й канал ИТВ сообщил, что планируется предоставить партии Моше Кахлона второе, 12-е и 20-е места в предвыборном списке. В "Ликуде" опасаются, что подобное предложение вызовет недовольство депутатов, замыкающих нынешний список "Ликуда", и в связи с этим они могут проголосовать против закона о роспуске Кнессета.





