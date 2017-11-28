Коалиция вялотекущего кризиса. Комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il

Политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон рассказывает о ситуации, сложившейся после преодоления очередного кризиса, который едва не привел к развалу правящей коалиции и досрочным выборам.

Вздох облегчения, разнесшийся по коридорам Кнессета после того, как стало известно о завершении кризиса между "Ликудом" и ультраортодоксальными фракциями, был настолько искренен и глубок, что его даже не пытались скрывать.

Авигдор Либерман, Нафтали Беннет и даже Биньямин Нетаниягу основное внимание в традиционных выступлениях перед журналистами при открытии заседаний фракций уделяли грозовой туче, пронесшейся над головами лидеров коалиции.

"Еще накануне, когда Нетаниягу беседовал с главами ультраортодоксальных фракций, мы не знали, куда идет дело, и чем закончится", – пояснил корреспонденту NEWSru.co.il источник в окружении одного из министров правительства.

Теории конспирации, согласно которым политический кризис был спровоцирован самим премьером, чтобы взорвать коалицию и отправить нас на досрочные выборы с полной уверенностью можно считать несостоятельными.

"Те, кто видели Нетаниягу в четверг, в пятницу и в воскресенье понимали, что выборов он не хотел", – заявляют в окружении уже бывшего министра здравоохранения Яакова Лицмана.

На избирательные участки не торопятся и партнеры Нетаниягу по правительственной коалиции. Все без исключения опросы, проведенные в последнее время, свидетельствуют о том, что немедленные выборы ничего хорошего партиям, входящим в нынешнюю коалицию, не сулят. В такой ситуации для них было лучше пойти компромисс с ультраортодоксами, чем на избирательные участки.

Несмотря на достигнутые соглашения, рано говорить о завершении кризиса.

Перед началом зимней сессии Кнессета глава фракции НДИ Роберт Илатов в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il сказал, что главными вопросами предстоящих месяцев будут темы религии и государства. Они не сошли с повестки дня после того, как Нетаниягу, Гафни, Лицман и Дери пожали друг другу руки.

И первый симптом нового обострения уже заметен. В ходе заседания фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что предложенный вариант законопроекта, регулирующего порядок работы торговых точек по шаббатам, для него совершенно неприемлем. "У нас есть достаточно средств, чтобы повлиять на окончательную редакцию законопроекта", – сказал Либерман.

"Харедим" в свою очередь требуют завершить процесс законотворчества не позже, чем за месяц. Учитывая, что НДИ не может себе позволить слишком далекоидущие компромиссы с ультраортодоксами, а те нуждаются в явных достижениях, чтобы продемонстрировать их своим духовным лидерам, новый кризис не за горами.

Но взаимоотношения с ультраортодоксами – это не единственная причина нестабильности нынешней коалиции. Законы, инициированные "Ликудом", не способствуют миру в коалиционной коммунальной квартире.

"Кулану" поддержала законопроект о запрете полиции на публикацию рекомендаций после завершения расследований, тот самый законопроект с легкими изменениями, против которого еще совсем недавно бурно протестовала. Критика в адрес Кахлона была настолько жесткой, что министру финансов пришлось срочно собирать журналистов и объяснять свой шаг. "Мы продолжим отстаивать власть закона, – заявил Кахлон. – ""Французский закон" (запрещающий расследования в отношении действующего премьер-министра – прим. ред.) не пройдет", – пообещал он.

Несколько недель назад глава коалиции Давид Битан предупредил Кахлона, что "без "французского закона" нет коалиции". Кому-то придется отступить.

Есть еще законопроект об ограничении полномочий госконтролера, проект Основного закона о законотворчестве, регулирующий отношения законодательной, исполнительной и судебной властей, а также законопроект о национальном характере государства. И, разумеется, проект государственного бюджета на 2019 год, который коалиция намерена утвердить до конца нынешней сессии Кнессета.

Однако, несмотря на все эти преграды, в политической системе уверены: единственной серьезной угрозой стабильности коалиции являются расследования в отношении премьер-министра.

"Если он почувствует, что предъявление обвинений неизбежно, он найдет повод развалить коалицию и объявить досрочные выборы, – сказал корреспонденту NEWSru.co.il источник в коалиции. – Если нейтрализовать фактор расследований, коалиция, балансируя между кризисами, просуществует до 2019 года".





