Депутат Фрейдж вошел в комиссию по обороне: "Моя биологическая мать – арабка, приемная мать – Израиль"

Вечером 27 ноября было объявлено о назначении депутата Исауи Фрейджа (МЕРЕЦ) на должность члена комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Фрейдж стал первым за последние 11 лет арабским депутатом, вошедшим в состав этой комиссии. До него там состояли в 2006 году Талеб ас-Сана и в 1990 году Хашем Махмид.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к депутату Фрейджу с просьбой прокомментировать свое вступление в новую должность.

"Я не думаю, что стоит придавать этому чрезмерное значение. Я состоял во многих комиссиях, где моя деятельность была не менее важна. Например, почему работать в экономической комиссии, добиваясь снижения цен, это менее важно, чем работа в комиссии по иностранным делам и обороне?" – сказал Фрейдж.

Говоря о своей повестке дня в комиссии, он заявил: "Я намерен говорить вещи, которые сегодня произносить не принято. Нам необходимо возобновить шаги, которые двигали бы нас в сторону мира. Нам не нужно только спокойствие и тишина, нам нужен мир. Есть два народа, которые претендуют на участок земли. Эту землю надо поделить и дать возможность двум народам жить в добрососедстве. Только так можно добиться мира".

Отвечая на вопрос о шансах добиться реализации этого плана в условиях, царящих на Ближнем Востоке, депутат Фрейдж ответил, что в настоящий момент шансы на это минимальны, но необходимо продолжать двигаться в этом направлении. "Разумеется, когда продолжается строительство в поселениях, продолжается создание объездных шоссе, говорить о мире трудно", – сказал он.

По словам депутата Фрейджа, ответственность за стагнацию в дипломатическом процессе лежит на Израиле в большей степени, чем на палестинских арабах: "Израиль является оккупантом, обладает силой, обладает властью, а значит ответственность лежит на нем. Когда лошадь не хочет тащить телегу, нельзя говорить, что лошадь и телега виноваты в равной степени".

Исауи Фрейдж отметил, что он намерен также поднимать на заседаниях комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне вопросы, которые имеют значение для арабского населения Израиля: "Вы знаете, что в арабских населенных пунктах нет нормальных убежищ, дома не защищены, а люди практически оставлены на произвол судьбы? Во время Второй ливанской войны жители арабских населенных пунктов гибли из-за отсутствия нормальных средств защиты. Я сделаю все, чтобы решить эту и остальные проблемы, актуальные для арабских граждан Израиля".

Исауи Фрейдж заменит в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне главу МЕРЕЦ Зааву Гальон, подавшую в отставку из Кнессета. Блок "Сионистский лагерь" пытался воспрепятствовать назначению Фрейджа, так как место Зааве Гальон в комиссии уступил Ицхак Герцог в качестве личного жеста. После длительных переговоров "Сионистский лагерь" согласился оставить место в комиссии за фракцией МЕРЕЦ. "Жаль, что "Сионистский лагерь" вел себя недостойно и требовал соблюдения всех формальностей. По счастью, там поняли, что это неправильно и уступили. Не знаю, связано ли это с тем, что речь идет обо мне, то есть об арабском депутате, тут все варианты допустимы, но я предпочитаю не гадать", – сказал Исауи Фрейдж.

Депутат заявил, что не опасается внутреннего конфликта интересов между ним как палестинским арабом и как гражданином Израиля. "Я не считаю, что есть противоречие. Я – палестинский араб и гражданин Израиля. Моя биологическая мать арабка, моя приемная мать – государство Израиль. Я понимаю, что эти две матери находятся в состоянии конфликта, но именно это заставляет меня искать компромисс, чтобы примирить их", – подчеркнул он.

Депутат Фрейдж прокомментировал и ситуацию в партии МЕРЕЦ, где 2 января 2018 года состоится конференция по вопросу о порядке внутренних выборов: "Вопрос открытых праймериз не стоит на повестке, так как в выборах могут участвовать лишь те, кто официально состоит в партии. В настоящий момент, предлагается компромиссный вариант: обычные праймериз, в которых смогут участвовать все, вступившие в МЕРЕЦ хотя бы за две недели до голосования. Это даст возможность максимально расширить наши ряды. Израиль вечно страдает от того, что люди голосуют по "племенному" принципу: "марроканцы" за ШАС, "русские" – за Либермана, арабы – за Объединенный список. Про нас всегда говорят, что мы – партия ашкеназских снобов. Пожалуйста, мы открываем двери. Любой желающий может вступить в партию перед самыми выборами и голосовать".

Предложение максимально расширить число голосующих на праймериз принадлежит главе МЕРЕЦ Зааве Гальон. Ранее она заявляла, что, если МЕРЕЦ не поддержит это предложение, то она покинет ряды партии. "Мне очень жаль, что Заава Гальон сделала это заявление. Она стала почти символом левого движения в Израиле, и от ее ухода из МЕРЕЦ пострадает не только вся партия, но и все, кто придерживаются левых взглядов и не боятся их высказывать. Я не покину МЕРЕЦ, партию, в которой состою со дня ее основания. Это мой дом, и я не собираюсь искать другой", – заявил Исауи Фрейдж редакции NEWSru.co.il.