По делу о взрыве в Яффо полиция задержала нескольких подозреваемых

Во вторник, 28 ноября, пресс-служба полиции сообщила, что в рамках расследования обстоятельств, приведших к взрыву в магазине стройматериалов в Яффо, задержаны несколько подозреваемых. С ними работают следователи.

- Взрыв и пожар в Яффо. Фоторепортаж

Задержания были произведены после того, как на протяжении всей ночи и утра на месте взрыва работали следователи и саперы. Были собраны улики, которые могут помочь в расследовании, были опрошены свидетели.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что из-за серьезности случившегося дело получило высокий приоритет, а его расследование поручено специальной бригаде следователей.

По информации новостной службы корпорации "Кан", среди задержанных - владелец магазина стройматериалов, он подозревается в халатности. Вместе с тем, в сообщении отмечается, что следственные органы не исключают, что взрыв стал результатом поджога.

Как сообщал NEWSru.co.il, поздно вечером 27 ноября в магазине стройматериалов на улице Йефет (дом 70) в Яффо прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Первое обращение в "Маген Давид Адом" о пострадавших в результате взрыва поступило в 23:22. На место происшествия прибыли многочисленные бригады противопожарной службы, скорой помощи и полиции. Проезд по улице Йефет был блокирован, начались поисково-спасательные работы. Кроме того, сотрудники полиции эвакуировали жильцов близлежащих домов из-за опасности новых взрывов, так как было известно, что в магазине находились газовые баллоны.

В результате взрыва и частичного обрушения здания рядом с магазином погибли Римон Хури из Яффо, Али Абу Джама из Тайбэ и Мухаммад Ясин из Туль-Карема. Хури и Джама погибли на месте происшествия. Ясин, получивший крайне тяжелые ожоги, был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, но врачи не смогли спасти его жизнь, он скончался рано утром во вторник.

Кроме того, были госпитализированы еще четыре человека, получившие легкие травмы. В том числе, двое молодых людей, проезжавших по улице Йефет в момент взрыва.

Еще троим пострадавшим, находившимся в состоянии нервного шока, парамедики оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Утром 28 ноября улица Йефет все еще была блокирована для движения транспорта и автомобилей в южном направлении на участке между улицами Йегуда Маргозе и Шивтей Исраэль.

Начальник пожарной станции в Тель-Авиве-Яффо генерал-майор пожарной службы Дорон Натанэль сказал, что, по предварительной версии, к взрыву и пожару на улице Йефет в Яффо привела утечка газа. Газовый баллон находился в магазине стройматериалов. По сведениям Натанэля, этот бизнес работал без лицензии.





