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"Умрем, но не пойдем в армию": акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме

время публикации: 15:38 | последнее обновление: 16:55 блог версия для печати фото
"Умрем, но не пойдем в армию": акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме
"Умрем, но не пойдем в армию": акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме
"Умрем, но не пойдем в армию": акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме
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В Иерусалиме возобновились акции протеста ультраортодоксов, организованные радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".

Более 500 представителей ультраортодоксальной общины собрались возле призывного пункта на улице РАШИ в столице. Они бросали яйца и бутылки с водой в полицейских. Несколько женщин, одетых как ультраортодоксальные еврейки, пытались перекрыть подход к призывному пункту и кидались с кулаками на полицейских, просивших их не нарушать порядок.

"Харедим" протестуют против призыва в армию йешиботников, а также требуют освободить из армейской тюрьмы религиозных уклонистов. Они скандируют: "Нацисты! Умрем, но не будем служить!".

По информации новостной службы корпорации "Кан", причиной сегодняшних беспорядков в Иерусалиме стали слухи, что на призывном пункте как уклонистка задержана религиозная девушка. Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла эту информацию.

Полицейские пытаются оттеснить манифестантов от ворот на территорию призывного пункта.

До настоящего времени известно о задержании двенадцати нарушителей порядка.

Отметим, что в воскресенье, 26 ноября, ультраортодоксы в течение нескольких часов перекрывали дороги на въезде в Иерусалим и в центре города. Полиции пришлось применить водометы для их разгона. Более 30 участников беспорядков были задержаны.

Акции протеста в Иерусалиме проходят по указанию главы движения "Пелег а-Иерушальми" раввина Шмуэля Ойербаха. Именно по его указанию учащиеся йешив, которые могли бы, явившись на призывной пункт оформить осв



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 ноября 2017 г.
Применение водометов при разгоне акции протеста "харедим" в Иерусалиме. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 ноября 2017 г.
Акция протеста "харедим": мэр Иерусалима потребовал от полиции более решительных действий
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 ноября 2017 г.
30 "харедим" задержаны в Иерусалиме за нарушение общественного порядка
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 ноября 2017 г.
Люди, машины и лошади: акция протеста "харедим". Фоторепортаж из Бней-Брака
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
СМИ: полиция применила "скунса" против "харедим", протестовавших в Иерусалиме







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