"Умрем, но не пойдем в армию": акция протеста ультраортодоксов в Иерусалиме

В Иерусалиме возобновились акции протеста ультраортодоксов, организованные радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".

Более 500 представителей ультраортодоксальной общины собрались возле призывного пункта на улице РАШИ в столице. Они бросали яйца и бутылки с водой в полицейских. Несколько женщин, одетых как ультраортодоксальные еврейки, пытались перекрыть подход к призывному пункту и кидались с кулаками на полицейских, просивших их не нарушать порядок.

"Харедим" протестуют против призыва в армию йешиботников, а также требуют освободить из армейской тюрьмы религиозных уклонистов. Они скандируют: "Нацисты! Умрем, но не будем служить!".

По информации новостной службы корпорации "Кан", причиной сегодняшних беспорядков в Иерусалиме стали слухи, что на призывном пункте как уклонистка задержана религиозная девушка. Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла эту информацию.

Полицейские пытаются оттеснить манифестантов от ворот на территорию призывного пункта.

До настоящего времени известно о задержании двенадцати нарушителей порядка.

Отметим, что в воскресенье, 26 ноября, ультраортодоксы в течение нескольких часов перекрывали дороги на въезде в Иерусалим и в центре города. Полиции пришлось применить водометы для их разгона. Более 30 участников беспорядков были задержаны.

Акции протеста в Иерусалиме проходят по указанию главы движения "Пелег а-Иерушальми" раввина Шмуэля Ойербаха. Именно по его указанию учащиеся йешив, которые могли бы, явившись на призывной пункт оформить осв





