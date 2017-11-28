Взрыв дома и пожар в Яффо: уточненные данные о жертвах

По состоянию на 7:30 утра вторника, 28 ноября, пресс-служба полиции и служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подтверждают гибель трех человек в результате взрыва дома и пожара на улице Йефет в Яффо.

- Взрыв и пожар в Яффо. Фоторепортаж

Ранее полиция и МАДА сообщали о четырех погибших.

По уточненным данным, два человека погибли на месте происшествия. Еще один пострадавший, мужчина примерно 30 лет, получивший крайне тяжелые ожоги, был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне, но врачи не смогли спасти его жизнь, он скончался рано утром во вторник.

Кроме того, были госпитализированы еще четыре человека, получившие легкие травмы. В том числе, двое молодых людей, проезжавших по улице Йефет в момент взрыва.

Еще троим пострадавшим, находившимся в состоянии нервного шока, парамедики оказали помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Как сообщал NEWSru.co.il, поздно вечером 27 ноября в магазине стройматериалов на улице Йефет (дом 70) в Яффо прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Первое обращение в "Маген Давид Адом" о пострадавших в результате взрыва поступило в 23:22. На место происшествия прибыли многочисленные бригады противопожарной службы, скорой помощи и полиции. Проезд по улице Йефет был блокирован, начались поисково-спасательные работы. Кроме того, сотрудники полиции эвакуировали жильцов близлежащих домов из-за опасности новых взрывов, так как было известно, что в магазине находились газовые баллоны.

Утром 28 ноября улица Йефет все еще была блокирована для движения транспорта и автомобилей в южном направлении на участке между улицами Йегуда Маргозе и Шивтей Исраэль.





