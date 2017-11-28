Мощный взрыв и пожар в Яффо: есть погибшие и пострадавшие

Поздно вечером в понедельник, 27 ноября, в магазине стройматериалов на улице Йефет (дом 70) в Яффо произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар.

Сотрудники полиции эвакуировали жильцов близлежащих домов из-за опасности новых взрывов – известно, что в магазине находились газовые баллоны.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

В результате взрыва пострадали пять человек, частично обрушилось здание, расположенное рядом с магазином. Проводится поисково-спасательная операция.

Согласно сообщению полиции, к настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов тела четырех погибших.

Пострадавшие были доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне. Среди них получивший обширные ожоги 40-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии.