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Барака пытались завербовать для организации поставки кибероружия Саудовской Аравии

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
Эхуд Барак
Мухаммад бин Салман
Барака пытались завербовать для организации поставки кибероружия Саудовской Аравии

В 2015 году ушедший в бизнес бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак получил от посредника предложение помочь Саудовской Аравии в получении атакующих кибертехнологий.

Как сообщает журналист The Marker Гур Мегидо, посредник, находившийся в одном из эмиратов Персидского залива, утверждал, что за ним стоит саудовский кронпринц Мухаммад бин Салман, и его брат Халед бин Салман.

По данным газеты, основанным на записи разговора, посредник перечислил названия компаний, в разработках которых заинтересованы в Эр-Рияде, а также названия конкретных технологий, однако в итоге сделка не состоялась.

Следует отметить, что в последние годы в СМИ все чаще появляется информация о контактах арабских суннитских режимов с Израилем и с бывшими израильскими военными и выходцами из спецслужб в попытках получить доступ к израильским оборонным технологиям и знаниям в данной сфере.

В частности, в конце октября базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах новостной сайт "Аль-Халидж" утверждал, что представители Израиля и Саудовской Аравии провели секретную встречу, на которой была заключена сделка по поставке Эр-Рияду современного шпионского оборудования на 250 миллионов долларов.

Ссылаясь на дипломатические источники, сайт утверждал, что часть оборудования уже была поставлена в королевство после того, как саудовские техники прошли соответствующую подготовку.

Ранее этот сайт утверждал, что Саудовская Аравия купила израильские системы ПРО "Железный купол", однако эта информация была опровергнута Эр-Риядом.

В январе 2018 года швейцарское издание Basler Zeitung утверждает со ссылкой на крупного европейского торговца оружием, что правительство Саудовской Аравии выразило интерес к приобретению систем активной противотанковой защиты "Ветровка", установленных на танках "Меркава".

Также в октябре текущего года новостной портал Buzzfeed сообщил, что имеющий обширные связи в израильских силовых структурах ветеран французского Иностранного легиона гражданин Израиля Авраам Голан, обладающий также паспортом США, и один из видных политиков Палестинской автономии Мухаммад Дахлан объединились для создания частного специального подразделения на службе Объединенных Арабских Эмиратов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 октября 2018 г.
Арабские СМИ: Израиль продал Саудовской Аравии шпионское оборудование на $250 млн
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 октября 2016 г.
Иранские СМИ: Саудовская Аравия купила израильские беспилотники на $400 миллионов





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