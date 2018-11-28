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В Израиле

"Исраэль а-Йом": завершено строительство нового бункера для командования ЦАХАЛа в Тель-Авиве

время публикации: 05:50 | последнее обновление: 06:15 блог версия для печати фото
На территории "Кирии"
"Кирия". Тель-Авив
"Кирия". Тель-Авив

Газета "Исраэль а-Йом" в среду, 28 ноября, сообщила о завершении строительства "Крепости Сиона" – нового командного подземного бункера для генерального штаба на территории "Кирии" в Тель-Авиве.

В публикации сказано, что по сути речь идет о целом подземном городе, расположенном всего в нескольких метрах от торгового центра "Азриэли".

Строительство новой подземной "военной крепости" велось очень долго и сталкивалось со многими трудностями. Оно завершено накануне вступления Авива Кохави в должность начальника генерального штаба, пишет Лилах Шуваль в "Исраэль а-Йом".

По сведениям издания, эксплуатация нового бункера началась на этой неделе, а через несколько недель планируется формальное открытие "Крепости Сиона" (это название будет официальным). Из этого защищенного бункера будут планироваться и контролироваться все стратегически важные действия ЦАХАЛа.

Строительство нового бункера, который должен был прийти на смену старому, построенному в 60-е годы прошлого столетия (эксплуатировался с 1966 года), началось в 2010 году. Его вела американская компания, выигравшая тендер, пишет "Исраэль а-Йом".

Напомним, что в 2012 году работы по строительству нового бункера были заморожены после того, как экспертиза, проведенная гражданской инженерной фирмой, показала: возводимый бункер не способен выдержать не только ядерный удар, как анонсировалось при начале строительства, но и прямое попадание конвенциональной ракеты. Однако позже, после внесения изменений в план строительства (подробности запрещены к публикации военной цензурой), строительство "Крепости Сион" было продолжено. Судя по публикации "Исраэль а-Йом", построенное подземное сооружение соответствует всем требованиям заказчика.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2012 г.
Независимая экспертиза: новый бункер генштаба ЦАХАЛа не выдержит ракетного удара
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 февраля 2008 г.
Минфин недоволен: бункер "Мосада" обошелся в три раза дороже бункера ШАБАКа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 декабря 2007 г.
В доме Ольмерта строится новый бункер на случай атомной войны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июля 2007 г.
В командном бункере генерального штаба ЦАХАЛа обнаружены ядовитые газы





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