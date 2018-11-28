Полиция задержала подозреваемого в убийстве 13-летней Сильваны Цагаи

30-летний гражданин Эритреи Таспебран Таспесион, подозреваемый в убийстве 13-летней Сильваны Цагаи, спустя два дня после гибели девочки был задержан полицией.

Подозреваемого задержали на рынке Кармель в Тель-Авиве после того, как в полицию позвонил человек и сообщил, что видел на рынке мужчину со снимка, распространенного правоохранительными органами.

Свою вину Таспесирн отрицает.

Таспесион является одним из самых богатых представителей африканской общины южного Тель-Авива.

Состояние Таспесиона, как сообщает 10-й канал ИТВ, оценивается в сотни тысяч шекелей. Сообщается, что мужчина за несколько дней до убийства снимал со счета крупные суммы денег.

Телекомпания "Кан" передает, что, согласно подозрениям полиции, Таспесион сексуально надругался над девочкой прежде чем ее убить.

Напомним,трагедия произошла в семье просителей убежища, прибывших в Израиль из Эритреи. 13-летняя Сильвана Цагаи была убита в южном Тель-Авиве, в одном из домов на улице Хуна (район А-Тиква). В убийстве сразу заподозрили бывшего сожителя матери девочки.

По сообщениям СМИ известно, что Сильвана в понедельник, 26 ноября, была в школе и вернулась домой около 13:00. По версии полиции, днем домой пришел сожитель матери, который напал на девочку и забил ее до смерти (в ходе экспертизы найдены следы от ударов в живот и в лицо). Мать пыталась дозвониться дочери, та не отвечала, женщина поспешила домой, где обнаружила тело девочки без признаков жизни. Сигнал в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступил в 21:21. Но парамедикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Источники в полиции отмечают, что подозреваемый ранее отбывал наказание на серьезное нарушение правил дорожного движения. Со слов соседей погибшей известно также, что подозреваемый в субботу, 24 ноября, приходил в квартиру своей сожительницы и устроил скандал, пытаясь отобрать документы о разрешении на иммиграцию этой семьи в Канаду. Знакомые говорят, что сожитель женщины хотел воспрепятствовать ее отъезду из Израиля.

Отец подозреваемого называет своего сына сумасшедшим. По его словам, три месяца назад он расстался с матерью Сильваны. Он также сообщил, что Таспебран Таспесион работал в одном из кафе в Рамат-Гане.

Соседи рассказывают, что Таспебран не впервые избивал Сильвану.

После появления в социальных сетях и СМИ сообщений о том, что девочка и ранее подвергалась насилию со стороны сожителя матери, полиция распространила заявление, в котором говорится, что соответствующих жалоб в полицию не поступало.

При этом пресс-служба правоохранительных органов подтвердила, что несколько дней назад девочка звонила в телефонную службу вызова полиции "мокед 100", чтобы пожаловаться на сожителя матери, который ворвался в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Полицейский, посетивший семью, поговорил с Сильваной, но она утверждала, что мужчина ее не обижал. "Любая другая информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение", - говорится в сообщении пресс-службы.





