Культ семьи эпохи неолита. История, скрытая под каменной маской

29 ноября на конференции израильского общества исследований первобытно общества будет представлена уникальная каменная маска, датируемая периодом неолита. Как сообщает пресс-служба Управления древностей, за всю историю исследований в мире найдены всего три подобные маски.

Находка была изъята у "черных археологов" в начале 2018 года сотрудниками отдела по борьбе с хищением древностей. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ее раскопали на юге Хевронского нагорья, в районе поселения Пней Хевер. Исследователи установили возраст маски – около 9.000 лет.

Артефакт выполнен из известняка и тщательно обработан каменными инструментами – так, чтобы придать маске сходство с человеческим лицом. В ее задней части четыре отверстия – чтобы привязать к лицу, столбу или камню, выполняющему культовые функции.

"Подобные маски встречаются крайне редко, но то, что мы знаем, откуда она, делают ее еще более важной, чем почти все подобные находки. Потрясает, с каким искусством она выполнена: идеально гладкая поверхность, лицо симметрично, видны даже кости скул", – говорит представитель отдела по борьбе с хищениями Ронит Лупо.

Глава исследовательского отдела Управления древностей доктор Омри Барзилай отмечает, что маски были характерны для периода сельскохозяйственной революции – перехода от охоты и собирательства к возделыванию земли и разведению животных. Это вызвало всплеск религиозно-культовой активности, особо важным становится культ предков.

"Часть культа, направленного на сохранение семейных традиций, – захоронение черепов предков под полом жилища. Черепа покрывали известью и раскрашивали. Известны случаи, когда в глазные впадины вставлялись ракушки. Каменные маски, похожие на лица людей, связывают с этим культом", – рассказывает Лупо.

За всю историю археологических изысканий обнаружено всего 15 подобных масок. Только о двух из них известно, где именно они были найдены, а это информация, необходимая для полноценного исследования. Находка из Пней Хевер, ставшая третьей, приоткрывает перед нами окно во внутренний мир людей, живших здесь многие тысячи лет назад.





