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Культ семьи эпохи неолита. История, скрытая под каменной маской

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
Культ семьи эпохи неолита. История, скрытая под древней каменной маской
Культ семьи эпохи неолита. История, скрытая под древней каменной маской
Культ семьи эпохи неолита. История, скрытая под древней каменной маской
ВСЕ ФОТО

29 ноября на конференции израильского общества исследований первобытно общества будет представлена уникальная каменная маска, датируемая периодом неолита. Как сообщает пресс-служба Управления древностей, за всю историю исследований в мире найдены всего три подобные маски.

Находка была изъята у "черных археологов" в начале 2018 года сотрудниками отдела по борьбе с хищением древностей. В ходе следственных мероприятий было установлено, что ее раскопали на юге Хевронского нагорья, в районе поселения Пней Хевер. Исследователи установили возраст маски – около 9.000 лет.

Артефакт выполнен из известняка и тщательно обработан каменными инструментами – так, чтобы придать маске сходство с человеческим лицом. В ее задней части четыре отверстия – чтобы привязать к лицу, столбу или камню, выполняющему культовые функции.

"Подобные маски встречаются крайне редко, но то, что мы знаем, откуда она, делают ее еще более важной, чем почти все подобные находки. Потрясает, с каким искусством она выполнена: идеально гладкая поверхность, лицо симметрично, видны даже кости скул", – говорит представитель отдела по борьбе с хищениями Ронит Лупо.

Глава исследовательского отдела Управления древностей доктор Омри Барзилай отмечает, что маски были характерны для периода сельскохозяйственной революции – перехода от охоты и собирательства к возделыванию земли и разведению животных. Это вызвало всплеск религиозно-культовой активности, особо важным становится культ предков.

"Часть культа, направленного на сохранение семейных традиций, – захоронение черепов предков под полом жилища. Черепа покрывали известью и раскрашивали. Известны случаи, когда в глазные впадины вставлялись ракушки. Каменные маски, похожие на лица людей, связывают с этим культом", – рассказывает Лупо.

За всю историю археологических изысканий обнаружено всего 15 подобных масок. Только о двух из них известно, где именно они были найдены, а это информация, необходимая для полноценного исследования. Находка из Пней Хевер, ставшая третьей, приоткрывает перед нами окно во внутренний мир людей, живших здесь многие тысячи лет назад.



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