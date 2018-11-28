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28 ноября 2018 г.
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Ультраортодоксы блокировали въезд в Иерусалим, задержаны десятки демонстрантов

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 19:28 блог версия для печати фото
Ультраортодоксы блокировали въезд в Иерусалим, полиция задерживает демонстрантов
Ультраортодоксы блокировали въезд в Иерусалим, полиция задерживает демонстрантов
Ультраортодоксы блокировали въезд в Иерусалим, полиция задерживает демонстрантов

Многочисленная группа представителей радикального крыла ультраортодоксальной еврейской общины "Пелег Йерушалми" блокировала въезд в Иерусалим и перекресток улиц Яффо и Сарей Исраэль.

Ультраортодоксальные радикалы блокировали въезд в Иерусалим. Фоторепортаж

В результате в центре столицы на несколько часов было парализовано движение автомобильного транспорта и трамвая. Полиция приняла меры для освобождения дороги. Были задействованы конная полиция и спецтехника.

Некоторые участники демонстрации выкрикивали оскорбительные слова в адрес сотрудников правоохранительных органов, называя их "убийцами" и "нацистами".

Пресс-служба полиции сообщает, что в акции, которая длилась примерно два с половиной часа, участвовали около тысячи "харедим". 30 активистов были задержаны за нарушение общественного порядка.

Подобные акции ультраортодоксов, протестующих против призыва в ЦАХАЛ учащихся йешив, стали в Иерусалиме регулярными. Но акция 28 ноября была самой многочисленной за последние недели и по числу участников, и по числу задержанных.



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Среда, 28 ноября 2018 г.
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