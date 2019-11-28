Новый договор о научном сотрудничестве с США распространится на Иудею и Самарию

Новый договор о научном сотрудничестве между Израилем и США, который готовится к подписанию в ближайшие дни, будет распространяться и на проекты, географически расположенные в Иудее, Самарии, Голанских высотах и Восточном Иерусалиме.

Об этом заявил министр науки и космоса Израиля Офир Акунис.

Как отмечает газета "Исраэль а-Йом", новый договор призван сменить договор от 1972 года, подписанный еще послом Израиля в США Ицхаком Рабином, и исключавший из сотрудничества территории, "попавшие под израильскую администрацию после 5 июня 1967 года".

Де факто основным следствием нового договора станет возможность участия в израильско-американских проектах Ариэльского университета в Самарии.

Напомним, что две недели назад госсекретарь США объявил об изменении позиции Белого дома в отношении израильских поселений на Западном берегу. Нынешняя администрация не считает, что строительство поселений противоречит нормам международного права.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", - заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными. "Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права", - сказал госсекретарь.

Еще ранее администрация Трампа признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами.





