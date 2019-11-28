Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 ноября 2019 г., 07:05

Новый договор о научном сотрудничестве с США распространится на Иудею и Самарию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новый договор о научном сотрудничестве с США распространится на Иудею и Самарию Сборка израильского космического аппарата &quot;Берешит&quot;

Новый договор о научном сотрудничестве между Израилем и США, который готовится к подписанию в ближайшие дни, будет распространяться и на проекты, географически расположенные в Иудее, Самарии, Голанских высотах и Восточном Иерусалиме.

Об этом заявил министр науки и космоса Израиля Офир Акунис.

Как отмечает газета "Исраэль а-Йом", новый договор призван сменить договор от 1972 года, подписанный еще послом Израиля в США Ицхаком Рабином, и исключавший из сотрудничества территории, "попавшие под израильскую администрацию после 5 июня 1967 года".

Де факто основным следствием нового договора станет возможность участия в израильско-американских проектах Ариэльского университета в Самарии.

Напомним, что две недели назад госсекретарь США объявил об изменении позиции Белого дома в отношении израильских поселений на Западном берегу. Нынешняя администрация не считает, что строительство поселений противоречит нормам международного права.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", - заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными. "Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права", - сказал госсекретарь.

Еще ранее администрация Трампа признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 18 ноября 2019
США объявили, что не считают израильские поселения незаконными


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:22 Глава фракции "Ликуд": "Шансы на создание правительства национального единства равны нулю"
10:37 Военнослужащие предотвратили контрабанду предметов двойного назначения в Газу
09:26 В больнице в Нагарии умер младенец в возрасте месяца
08:34 В Джальджулии повреждены десятки автомобилей
07:45 ДТП на шоссе N35, погиб мужчина
07:15 ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Двира Сорека
07:05 Новый договор о научном сотрудничестве с США распространится на Иудею и Самарию
06:59 Пожар в жилом доме в Акко, пострадали пять человек
05:53 Прогноз погоды на 28 ноября: небольшое понижение температуры
04:45 ЦАХАЛ приступил к сносу дома террористов, убивших 19-летнего израильтянина Двира Сорека
...