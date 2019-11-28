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NEWSru.co.il :: В Израиле28 ноября 2019 г., 18:57

Боливия сообщила о восстановлении дипломатических отношений с Израилем

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Боливия сообщила о восстановлении дипломатических отношений с Израилем Боливия сообщила о восстановлении дипломатических отношений с Израилем Эво Моралес

В четверг, 28 ноября, министерство иностранных дел Боливии официально сообщило о восстановлении дипломатических отношений с Израилем, которые были прерваны около десяти лет назад. Об этом глава МИДа Карен Лонгарик сообщила на брифинге для журналистов.

"Решение о прекращении дипломатических отношений с Израилем было принято по политическим мотивам и не учитывало интересов государства. Восстановление отношений значительно укрепит позиции Боливии", - заявила она.

Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление правительства Боливии о намерении возобновить дипломатические отношения с Израилем. "Этот шаг улучшит внешнеполитический статус еврейского государства", - заявил глава МИД. "На протяжении долгого времени МИД Израиля вел работу, направленную на возобновление дипотношений между двумя государствами. Работа проводилась как напрямую, так и с помощью президента и министра иностранных дел Бразилии", - добавил министр Кац.

Глава внешнеполитического ведомства также упомянул о том, что недавно провел с бразильским коллегой беседу по этому вопросу в рамках Генассабмлеи ООН в Нью-Йорке. "Бегство из Боливии президента Моралеса, враждебно настроенного к Израилю, и его замена дружественной по отношению к нашей стране администрации позволяет этому процессу развиваться", - резюмировал министр Кац.

В начале 2009 года Боливия, во главе которой находился Эво Моралес, выслала из страны израильского посла Шломо Коэна и семь сотрудников дипломатического ведомства в знак протеста против проведения Израилем операции в секторе Газы.

10 ноября ноября Эво Моралес на фоне массовых протестов, захлестнувших Боливию, подал в отставку и бежал из страны. Он попросил убежища в Мексике.

На состоявшейся 27 ноября пресс-конференции он заявил, что Интерпол выпустил против него синее уведомление. Документ выпущен в рамках расследования в Боливии событий, касающихся 10 ноября, и он распространяется на Уругвай, Венесуэлу, Колумбию, Эквадор и Мексику.



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