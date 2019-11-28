Иерусалим:
14 - 19°
Тель-Авив:
18 - 23°
Эйлат:
19 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 ноября 2019 г., 07:15

ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Двира Сорека

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Двира Сорека ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Двира Сорека

В ночь на четверг, 28 ноября, силы армии при участии бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудников гражданской администрации разрушили дома террористов, причастных к убийству военнослужащего Двира Сорека.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, дома Касима Асафара, Насира Асафара, Ахмада Асафара и Юсефа Захура в деревне Бейт-Кахиль (юго-западнее Хеврона) были разрушены после того, как БАГАЦ отклонил апелляции, поданные семьями террористов.

В ходе разрушения домов вспыхнули беспорядки, в ходе которых местные жители бросали в солдат камни, тяжелые предметы и поджигали автомобильные покрышки. Военнослужащие применили спецсредства для прекращегия беспорядков.

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, комментируя разрушение домов террористов: "К сожалению, я не могу гарантировать, что больше не будет терактов, но мы должны взыскивать высокую цену с тех, кто поднимает руку на наших граждан. Еврейская кровь не может проливаться безнаказанно", - заявил Беннет.

19-летний Двир Сорек был убит вечером 7 августа 2019 года неподалеку от кибуца Мигадль Оз в Гуш Эциорне. Изначально предполагалось, что юноша был похищен, однако в ходе расследования эта версия не подтвердилась. Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за убийство израильтянина, хотя ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот "акт сопротивления".

Главные подозреваемые в совершении теракта - 24-летний Насир Асафара, активист ХАМАСа, и его брат 30-летний Касим Асафара, жители деревни Бейт-Кахиль (к северо-западу от Хеврона) были задержаны в ночь на 10 августа. Задержание подозреваемых было осуществлено бойцами антитеррористического спецподразделения ЯМАМ пограничной полиции Израиля. По сообщениям некоторых СМИ, операцию провели те же бойцы, которые в декабре прошлого года обнаружили и ликвидировали "барканского террориста". Командир этой группы рассказал, что одновременно осуществлялись задержания в двух домах в Бейт-Кахиле, расположенных примерно в 80 метрах друг от друга. Причем основные подозреваемые спали на крыше дома, по всей видимости, не ожидая, что их найдут.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2019
Дом задержанных за убийство Двира Сорека размечен для разрушения
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 августа 2019
Названы имена задержанных по подозрению в убийстве Двира Сорека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2019
ЦАХАЛ: задержаны подозреваемые в причастности к убийству Двира Сорека. ВИДЕО


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:22 Глава фракции "Ликуд": "Шансы на создание правительства национального единства равны нулю"
10:37 Военнослужащие предотвратили контрабанду предметов двойного назначения в Газу
09:26 В больнице в Нагарии умер младенец в возрасте месяца
08:34 В Джальджулии повреждены десятки автомобилей
07:45 ДТП на шоссе N35, погиб мужчина
07:15 ЦАХАЛ разрушил дома террористов, убивших Двира Сорека
07:05 Новый договор о научном сотрудничестве с США распространится на Иудею и Самарию
06:59 Пожар в жилом доме в Акко, пострадали пять человек
05:53 Прогноз погоды на 28 ноября: небольшое понижение температуры
04:45 ЦАХАЛ приступил к сносу дома террористов, убивших 19-летнего израильтянина Двира Сорека
...