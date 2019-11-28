Главный раввинат признал кошерным ресторан, работающий по шаббатам

Главный раввинат Израиля предоставил сертификат кошерности ресторану сети "Макдональдс", расположенному в аэропорту Бен Гурион. Речь идет о ресторане, кухня которого, является полностью кошерной, однако заведение открыто по шаббатам.

Как пишет сайт "Сругим", представители сети "Макдональдс" обратились в институт "Цомет" с просьбой о консультации по разного рода технологическим вопросам, имеющим отношение к деталям соблюдения еврейского закона (Галахи).

Помимо прочего, платы, на которых разогревается еда, будут работать в ресторане с момента наступления шаббата до его исхода, отдельные рычаги и кнопки будут зафиксированы или покрыты, некоторые приборы сняты. Изготовление пищи будет производиться по тому же принципу, что и в гостиницах: готовка до наступления шаббата, а в шаббат лишь подогревание еды на постоянно работающих платах.

В то же время, остается неясным как решается вопрос того, что в ресторане осуществляется оплата, что запрещено по шаббатам.