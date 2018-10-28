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В Израиле

Командир батареи системы "Железный купол" рассказал о перехвате ракет, выпущенных из Газы

время публикации: 07:46 | последнее обновление: 07:47 блог версия для печати фото
Капитан ЦАХАЛа Двир
"Железный купол"
Командир батареи системы "Железный купол" рассказал о перехвате ракет, выпущенных из Газы

Капитан ЦАХАЛа Двир, командир батареи системы "Железный купол", рассказал о действиях его солдат в часы ракетных обстрелов в минувшие выходные. Двир вступил в должность командира батареи за 24 часа до эскалации на границе с Газой.

"Вечером, во время шаббатней трапезы, мы получили предупреждение о возможных ракетных обстрелах из сектора Газы. Солдаты батареи тут же заняли свои позиции и, совершив моментальный переход от отдыха к боевой ситуации, приступили к перехвату ракет. Из десятков ракет, выпущенных в сторону израильской территории, мы сбили 15, а остальные упали на открытой местности. Командование центром перехватов приняло решение не сбивать эти ракеты", - рассказал Двир.

"Я вступил в должность лишь 24 часа назад и был очень рад видеть твердость, мужество и боеготовность солдат, которую они проявили, защищая безопасность жителей Израиля", - добавил он.

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