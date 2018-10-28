Источники в минобороны: военные и министры блокируют возможность удара по ХАМАСу

Главы оборонных структур возражают против предложения министра обороны Авигдора Либермана о нанесении удара по ХАМАСу в Газе и настаивают на продолжении попыток добиться урегулировании ситуации в секторе. Об этом в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il заявили официальные источники в министерстве обороны.

По словам наших собеседников, глава Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат убедил премьер-министра Биньямина Нетаниягу поддержать эту позицию. Той же позиции, по словам источников в оборонном ведомстве, придерживаются начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот, начальник военной разведки (АМАН) генерал-майор Тамир Хайман, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман и другие руководители силовых структур.

По мнению министра обороны, этот подход является тупиковым, поскольку ХАМАС добивается не улучшения гуманитарной ситуации в секторе, а снятия режима блокады, на что Израиль пойти не может, а значит, никакого урегулирования не произойдет.

По словам источников, глава оборонного ведомства возражал против ввоза "катарского топлива" на территорию сектора и дал согласие лишь после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.

Отметим, что 23 октября пресс-служба министерства обороны распространила официальное заявление, в котором говорилось, что Авигдор Либерман принял решение о ввозе "катарского топлива" в сектор, опираясь на рекомендации оборонных структур. За два дня до этого была возобновлена работа КПП "Керем Шалом" и "Эрез". Минобороны мотивировало это решение "снижением числа инцидентов в секторе сдерживающими мерами, которые принимает ХАМАС".

По словам источников в министерстве обороны, на протяжении всего этого времени Либерман утверждал, что улучшение гуманитарной ситуации в секторе не скажется на террористической активности, что подтвердили события минувших выходных.

Источники, с которыми беседовал корреспондент NEWSru.co.il, отмечают, что не только руководители силовых структур, но и весь военно-политический кабинет возражает против нанесения удара по ХАМАСу в секторе. При этом, по словам источников, речь не идет о наземной операции или возобновлении оккупации сектора, а о возвращении ситуации к той, которая была за день до начала "маршей возвращения" 30 марта.

Говоря о событиях минувших выходных, источники в министерстве обороны заявили, что "Исламский джихад", взявший на себя ответственность за ракетные обстрелы Сдерота и населенных пунктов на границе с Газой, действовал по прямому распоряжению из Ирана. В то же время ХАМАС, пользуясь тем, что процесс переговоров об урегулировании продолжается, пытается снять с себя ответственность за действия "Исламского джихада".

Наши собеседники назвали ход переговоров об урегулировании "капитулянтским", что, по их мнению, дает ХАМАСу возможность переложить ответственность на "Исламский джихад", не платя цену даже в качестве структуры, контролирующей ситуацию в секторе.

В министерстве обороны заявляют, что в ответ на ракетные обстрелы в минувшие выходные атакам подверглись склады, заводы по производству вооружения, штаб "морского спецназа" ХАМАСа и четырехэтажное здание службы безопасности в секторе.

Говоря о процессе назначения нового начальника генерального штаба ЦАХАЛа, источники в оборонном ведомстве отвергли утверждения, согласно которым Авигдор Либерман воспользовался тем, что премьер-министр был за границей, для того, чтобы опубликовать имя своего кандидата. По утверждению наших собеседников, главе правительства было известно, что кандидатом министра обороны является Авив Кохави, и Либерман заранее назначил 26 октября крайним сроком для объявления имени нового начальника генштаба.

По утверждению представителей министерства обороны, процесс назначения нового заместителя начальника генштаба является прерогативой Авива Кохави, когда он вступит в должность, и Авигдора Либермана. При этом кандидатуры будет предлагать новый начальник генерального штаба ЦАХАЛа.

Редакция NEWSru.co.il обратилась к нескольким членам военно-политического кабинета с просьбой прокомментировать слова источников в минобороны. В окружении министра по делам транспорта и разведки Исраэля Каца ("Ликуд") заявили следующее: "Министр не комментирует закрытые обсуждения военно-политического кабинета. Но если бы Либерман принял предложенную министром Кацем стратегическую программу отмежевания от сектора, Израиль мог бы полностью освободиться от гражданской ответственности за жителей Газы, вместо того, чтобы обеспечивать их топливом, электричеством и выплачивать им зарплаты. Реализация проекта Каца способна создать эффект сдерживания на границе, как это работает с Сирией и Ливаном, и защитить израильский суверенитет. К сожалению, министр Либерман так и не представил план свержения ХАМАСа в Газе, несмотря на что министр Исраэль Кац неоднократно требовал этого. Израиль не должен мириться с обстрелами юга со стороны Сектора Газа. Нужно разрушать многоэтажные дома главарей ХАМАСа и виллы в квартале Шейх Радуан".

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Байт Иегуди") не отреагировал на наше обращение.





