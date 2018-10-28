Подавляющее большинство читателей NEWSru.co.il верят в невиновность Задорова. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Дело Задорова". Поводом для проведения опроса послужили сообщения о наличии в деле об убийстве в 2006 году в Кацрине школьницы Таир Рады новых вещественных доказательств, которые могли бы послужить основанием для пересмотра этого дела.

В опросе, который проводился 26-28 октября, приняли участие 2.764 респондента (2.419 из них ответили на все 10 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Участникам опроса было предложено представить, что это дело слушается в суде присяжных (такого суда в Израиле нет), и они входят в коллегию присяжных заседателей. Был задан вопрос: "На основании имеющихся у вас данных, какой вердикт бы вы вынесли?" 72% высказались за невиновность Задорова, только 5% назвали его виновным в убийстве. 23% затруднились с однозначным вердиктом.

Лишь 5% ответили утвердительно на вопрос "Считаете ли вы однозначно и неопровержимо доказанным, что Роман Задоров убил Таир Раду?" 88% опрошенных считают, что это доказано не было.

92% наших читателей полагают, что при расследовании дела об убийстве Таир Рады было допущено множество ошибок.

Только 6% сказали, что видеозаписи признания и следственного эксперимента, опубликованные прокуратурой в 2016 году, убедили их в виновности Задорова. Почти 79% заявили, что даже эти видеозаписи их не убедили.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, почему прокуратура предъявила Задорову обвинения в убийстве еще до получения всех данных экспертизы?" 50% выбрали ответ: "Потому что прокуратура спешила возложить вину на подозреваемого". 33%: "Потому что кто-то пытается скрыть истинного убийцу". 10%: "Потому что прокуратура была однозначно уверена в виновности Задорова".

77% опрошенных считают, что суд должен был оправдать Задорова за недоказанностью улик. Менее 6% не согласны с этим.

84% не поддерживают мнение прокуратуры о том, что "новые улики", о которых говорит адвокат Яром Галеви, недостаточны для пересмотра дела Задорова. Только 7% поддерживают прокуратуру в этом вопросе.

Наши читатели чаще прочих называли следующие причины того, почему дело Задорова так долго волнует израильское общество: 1) потому что следствием были допущены ошибки (57%), 2) потому что следствие проигнорировало ряд важных аспектов в этом деле (56%), 3) потому что не все данные экспертиз были учтены (51%), 4) потому что есть сомнения в достаточности собранных доказательств (45%), 5) потому что люди не верят полиции (44%), 6) потому что нарушен принцип презумпции невиновности (43%).

Три четверти опрошенных полагают, что в связи с делом Задорова, снизился уровень доверия граждан к полиции, прокуратуре, судмедэкспертизе и суду.

57% верят в то, что дело Задорова когда-либо будет пересмотрено. Почти 17% этому не верят. Прочие затрудняются с ответом.





