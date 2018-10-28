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В Израиле

Подавляющее большинство читателей NEWSru.co.il верят в невиновность Задорова. Итоги опроса

время публикации: 09:47 | последнее обновление: 09:57 блог версия для печати фото
Эксклюзив NEWSru Israel
Роман Задоров
Материалы "дела Задорова"
Яром Галеви, адвокат Романа Задорова

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Дело Задорова". Поводом для проведения опроса послужили сообщения о наличии в деле об убийстве в 2006 году в Кацрине школьницы Таир Рады новых вещественных доказательств, которые могли бы послужить основанием для пересмотра этого дела.

В опросе, который проводился 26-28 октября, приняли участие 2.764 респондента (2.419 из них ответили на все 10 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Участникам опроса было предложено представить, что это дело слушается в суде присяжных (такого суда в Израиле нет), и они входят в коллегию присяжных заседателей. Был задан вопрос: "На основании имеющихся у вас данных, какой вердикт бы вы вынесли?" 72% высказались за невиновность Задорова, только 5% назвали его виновным в убийстве. 23% затруднились с однозначным вердиктом.

Лишь 5% ответили утвердительно на вопрос "Считаете ли вы однозначно и неопровержимо доказанным, что Роман Задоров убил Таир Раду?" 88% опрошенных считают, что это доказано не было.

92% наших читателей полагают, что при расследовании дела об убийстве Таир Рады было допущено множество ошибок.

Только 6% сказали, что видеозаписи признания и следственного эксперимента, опубликованные прокуратурой в 2016 году, убедили их в виновности Задорова. Почти 79% заявили, что даже эти видеозаписи их не убедили.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, почему прокуратура предъявила Задорову обвинения в убийстве еще до получения всех данных экспертизы?" 50% выбрали ответ: "Потому что прокуратура спешила возложить вину на подозреваемого". 33%: "Потому что кто-то пытается скрыть истинного убийцу". 10%: "Потому что прокуратура была однозначно уверена в виновности Задорова".

77% опрошенных считают, что суд должен был оправдать Задорова за недоказанностью улик. Менее 6% не согласны с этим.

84% не поддерживают мнение прокуратуры о том, что "новые улики", о которых говорит адвокат Яром Галеви, недостаточны для пересмотра дела Задорова. Только 7% поддерживают прокуратуру в этом вопросе.

Наши читатели чаще прочих называли следующие причины того, почему дело Задорова так долго волнует израильское общество: 1) потому что следствием были допущены ошибки (57%), 2) потому что следствие проигнорировало ряд важных аспектов в этом деле (56%), 3) потому что не все данные экспертиз были учтены (51%), 4) потому что есть сомнения в достаточности собранных доказательств (45%), 5) потому что люди не верят полиции (44%), 6) потому что нарушен принцип презумпции невиновности (43%).

Три четверти опрошенных полагают, что в связи с делом Задорова, снизился уровень доверия граждан к полиции, прокуратуре, судмедэкспертизе и суду.

57% верят в то, что дело Задорова когда-либо будет пересмотрено. Почти 17% этому не верят. Прочие затрудняются с ответом.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2018 г.
Прокуратура отказывается признать важность "новых улик" в деле Романа Задорова
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2018 г.
СМИ сообщают о новой версии в деле об убийстве Таир Рады
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 октября 2018 г.
Новое свидетельство в деле Задорова





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Воскресенье, 28 октября 2018 г.
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