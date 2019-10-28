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NEWSru.co.il :: В Израиле28 октября 2019 г., 19:27

Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой

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Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой
 
   
 
 
Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой

 
   
 
 
Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой
Flash90. Фото: М.Шай Фото 2 из 3

 
   
 
 
Диппредставительства Израиля и КПП на границах с Палестинской автономией закрыты в связи с забастовкой

Рабочие комитеты министерств иностранных дел и обороны объявили забастовку в связи с решением министерства финансов задним числом обложить подоходным налогом выплаты дипломатам на представительские расходы.

В связи с забастовкой полностью прекращена работа дипломатических представительств Израиля за границей, включая предоставление консульских услуг, работу экономических и военных атташе.

Также закрыты контрольно-пропускные пункты на границах с Палестинской автономией в секторе Газы, Иудее и Самарии. Полностью прекращены рассмотрение заявок на разрешение оборонного экспорта, подготовка к приему иностранных делегаций и к сопровождению израильских делегаций за границей.

Забастовка была объявлена еще в канун праздника Рош а-Шана, однако тогда министерство финансов в последний момент отложило свои планы. По утверждению рабочих комитетов, после праздников минфин снова потребовал полной оплаты налогов с января 2019 года по суммам, за которые ему не предъявлены квитанции.

В министерстве финансов настаивают, что средства на представительские расходы предназначены для оплаты представительских расходов, и что дипломатические сотрудники должны подтверждать целевое расходование средств квитанциями. В противном случае речь идет о прибавке к зарплате, которая должна облагаться подоходным налогом.

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