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NEWSru.co.il :: В Израиле28 октября 2019 г., 22:11

Израильская сборная по робототехнике выиграла серебро на олимпиаде в Дубае

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Израильская сборная по робототехнике выиграла серебро на олимпиаде в Дубае
 
   
 
 
Израильская сборная по робототехнике выиграла серебро на олимпиаде в Дубае
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Команда учеников региональной школы "Мегидо", представлявшая Израиль на проходившей в Дубае (ОАЭ) всемирной олимпиаде по робототехнике FIRST Global Challenge, завоевала серебряную медаль.

Перед участниками олимпиады была поставлена задача создать робота для очистки водной поверхности от мусора.

Кроме того, израильтяне стали единственной командой из 191, набравшей максимальное количество баллов на предварительном этапе и одержав девять побед из девяти.

Также команда, в составе Ноа Доман, Юфаля Пери, Рона Пери (все трое из Рамот-Менаше), Итая Зива (Рехавия) и Омри Барама (Йокнеам-Илит) и под руководством Оснат Доман и Нисима Леви, получила специальный приз за оказание помощи другим командам.

Как сообщает пресс-служба министерства просвещения, выезд команды в ОАЭ был под вопросом до последнего момента, и израильские службы безопасности дали разрешение на выезд только после вмешательства министра просвещения Рафи Переца.



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