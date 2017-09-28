Израиль заявил протест в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву

Министр по вопросам охраны окружающей среды и по делам Иерусалима Зеэв Элькин во время очередного визита в Москву встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и выразил протест в связи с тем, что недавно в российской столице принимали делегацию террористической организации ХАМАС, пишет в газете "Гаарец" политический обозреватель Барак Равид.

Зеэв Элькин подтвердил редакции NEWSru.co.il, что такой разговор состоялся. Он пояснил, что протест был заявлен, прежде всего, в связи с тем, что в составе делегации ХАМАС был Салах аль-Арури – недавно избранный в состав политбюро "Исламского движения сопротивления", но известный как один лидеров боевиков ХАМАС.

В беседе с Лавровым израильский министр выразил недоумение по поводу того, как человек, которого изгнали Иордания, Турция и Катар, мог получить приглашение в Россию. По словам Элькина, глава МИД РФ был удивлен и пообещал выяснить, как аль-Арури получил российскую визу. Сергей Лавров также заверил министра Элькина, что ему неизвестно об открытии представительства ХАМАСа в Москве.

Напомним, что делегация ХАМАС побывала в Москве на прошлой неделе. Ее возглавлял первый заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. В составе делегации также были Салах ар-Арури (глава отдела международных отношений ХАМАС) и Хусам Бадран (пресс-секретарь ХАМАС). Эта делегация прибыла в столицу России из Каира, и ее визит анонсировался государственными российскими СМИ. При этом программа визита и список официальных лиц, с которыми должны встречаться представители ХАМАСа, не публиковались.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАС на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАС, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАС на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАС.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАС, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Отметим, что Салах аль-Арури впервые официально посетил Москву в сентябре 2017 года.

Салах аль-Арури. Краткая справка

Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАС, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАС, посетившей сектор Газы.

Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАС, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951-м году в Газе, где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981-го года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м году был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999-м году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАС на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где и проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он до сих пор числится одним из самых опасных террористов в мире и разыскивается спецслужбами Израиля.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХ и ХАМАС. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАС на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАС, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе.





