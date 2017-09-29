Профессор Мануэль Трахтенберг подал в отставку с поста депутата Кнессета

В четверг, 28 сентября, профессор Мануэль Трахтенберг уведомил главу парламентской оппозиции Ицхака Герцога и главу партии "Авода" Ави Габая о своем намерении покинуть Кнессет.

В своем Facebook профессор Трахтенберг написал, что он уходит из политики с тем, чтобы вернуться к академической работе. "Я намерен посвятить себя изучению главных социально-экономических проблем, стоящих перед нами с тем, чтобы добиться процветающего, сплоченного и более справедливого общества в Израиле 21-го века".

Профессор Трахтенберг также пообещал продолжить поддерживать "Сионистский лагерь" и помогать новому лидеру "Аводы" Ави Габаю добиться желаемых перемен.

Министр финансов Моше Кахлон с сожалением воспринял новость о решении профессора Мануэля Трахтенберга уйти из политики. "Профессор Трахтенберг - один из выдающихся специалистов, с которыми я консультировался с момента своего назначения на пост министра финансов, - отметил Моше Кахлон. - Какую бы должность он ни занимал, его вклад в израильскую экономику и во благо граждан еврейского государства сложно переоценить: и как главы Национального совета по экономике, и как главы комиссии Трахтенберга. Оставка профессора Мануэля Трахтенберга - огромная потеря для израильской политики. Я убежден, что он продолжит делиться опытом и помогать израильской экономике и населению страны".

Профессор Мануэль Трахтенберг стал известен широкой публике после того, как в 2011 году возглавил комиссию, созданную премьер-министром Биньямином Нетаниягу по следам "социального протеста". Трахтенберг является основателем Национального совета по экономике. В прошлом возглавлял комиссию по планированию и бюджету Совета по высшему образованию.

Был избран в Кнессет 20-го созыва как депутат от блока "Сионистский лагерь".

Отметим, что в июне 2016 года в интервью сайту NEWSru.co.il профессор Трахтенберг дал понять, что он разочарован работой в Кнессете. Он говорил о том, что до прихода в политику он имел возможность влиять на решения правительства. "До прихода в политику я был там, где принимались и реализовывались решения, будь то в комиссии по финансированию вузов, будь то в экономическом совете. И вдруг оказался депутатом от оппозиции. Я нахожу немало областей деятельности и в оппозиции, но это не то же самое, что быть на должности, где ты можешь реально действовать", - сказал он в интервью.

Напомним, что на недавних праймериз в "Аводе" Трахтенберг поддерживал Амира Переца, который уступил по итогам выборов Ави Габаю.





