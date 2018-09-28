Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атаками на провокации

В пятницу, 28 сентября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", в котором, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие около 20 тысяч палестинцев.

Было зафиксировано пять очагов беспорядков. Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы. Целью, по крайней мере, одной из атак стала позиция террористической организации ХАМАС.

Также в северной части сектора Газы несколько палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, чтобы сразу же вернуться обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Как сообщает минздрав Газы, в результате действий израильских военнослужащих были убиты шесть участников "марша возвращения": Мохаммад Бассам, 24 года; Мохаммад Валид Ханийя, 23 года; Ияд Халиль Ахмед Аль Шаер, 18 лет; Мохаммад Найеф Аль-Хум, 14 лет; Бербах, 15 лет; Мохаммад Али Мохаммад Аншаси, 18 лет.

Как сообщает "Палестинский информационный центр", 500 человек получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом. Среди пострадавших: 35 несовершеннолетних, четыре женщины, четверо медработников фельдшера и двое журналистов.

Как сообщает Ynet со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, на территорию южной части сектора Газы упали два дрона. О какой-либо утечке информации, связанной с этими инцидентами, речь не идет.





