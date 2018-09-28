18+
28 сентября 2018 г.
последняя новость: 21:39
Фейки победят журналистику
Управление рисками
Йемен: Израиль тренирует наемников
Под крылом самолета о чем-то молчит
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:28 ВВС ЦАХАЛа вторично атаковали позицию ХАМАС в северной части сектора Газы
18:30 Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атаками на провокации
15:01 Падение "огненного шара" привело к пожару около поселка Яхини
14:37 Список "Наш дом - Иерусалим": превратим столицу в чистый и современный город
14:32 В Модиине найдены мертвые мужчина и женщина. Версия: убийство и самоубийство
13:12 В Ор Иегуде пожилой мужчина погиб от поражения электрическим током
11:15 В Западной Галилее проходят учения ЦАХАЛа
08:29 В Иерусалиме украдена "самая большая в мире мезуза" работы "ребенка Чернобыля" Давида Ройтмана
08:09 Опубликованы данные израильской версии гибели Ил-20
05:57 Прогноз погоды на 28 сентября: малооблачно, небольшое повышение температуры
В Израиле

Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атаками на провокации

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати фото
Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атакой на провокации
Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атакой на провокации
Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атакой на провокации

В пятницу, 28 сентября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", в котором, по оценкам ЦАХАЛа, приняли участие около 20 тысяч палестинцев.

Было зафиксировано пять очагов беспорядков. Участники "марша" жгли покрышки, а также бросали камни, гранаты и взрывные устройства в сторону израильских военнослужащих.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили двумя атаками в северной части сектора Газы. Целью, по крайней мере, одной из атак стала позиция террористической организации ХАМАС.

Также в северной части сектора Газы несколько палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, чтобы сразу же вернуться обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Как сообщает минздрав Газы, в результате действий израильских военнослужащих были убиты шесть участников "марша возвращения": Мохаммад Бассам, 24 года; Мохаммад Валид Ханийя, 23 года; Ияд Халиль Ахмед Аль Шаер, 18 лет; Мохаммад Найеф Аль-Хум, 14 лет; Бербах, 15 лет; Мохаммад Али Мохаммад Аншаси, 18 лет.

Как сообщает "Палестинский информационный центр", 500 человек получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом. Среди пострадавших: 35 несовершеннолетних, четыре женщины, четверо медработников фельдшера и двое журналистов.

Как сообщает Ynet со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, на территорию южной части сектора Газы упали два дрона. О какой-либо утечке информации, связанной с этими инцидентами, речь не идет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 сентября 2018 г.
Минздрав Газы сообщает о шести "шахидах", погибших в ходе "марша"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 сентября 2018 г.
ВВС ЦАХАЛа вторично атаковали позицию ХАМАС в северной части сектора Газы





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 28 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018