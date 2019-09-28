Задержаны террористы, причастные к убийству Рины Шнерб

Вечером в субботу, 28 сентября, была разрешена к публикации информация о задержании четверых террористов, причастных к совершению нападения около поселка Долев с применением взрывного устройства, в результате которого погибла 17-летняя Рина Шнерб.

Согласно опубликованным данным, задержанные были боевиками "Народного фронта освобождения Палестины". Все они проживали в районе Рамаллы и планировали новые теракты, в том числе похищения израильтян.

Названы имена задержанных террористов: это 44-летний Самар Арабид из Рамаллы, один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность; 25-летний Касам Шабали из деревни Кубар, именно он собрал бомбу, арестован впервые; 25-летний Язан Маджмас из Рамаллы, ранее привлекался к ответственности за террористическую деятельность.

Сообщается также о задержании сообщника террористов, 21-летнего Назама Сами Юсуфа Мухаммада из Бир-Зейта, студента, активиста НФОП.

Теракт около поселка Долев

23 августа рядом с источником Эйн-Бувин около поселка Долев (южная Самария, региональный совет Мате-Биньямин) сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибла 17-летняя израильтянка, Рина Шнерб. 19-летний брат Рины, Двир Хаим, получил тяжелые ранения. 46-летний раввин Эйтан Шнерб, отец Рины, получил ранения средней степени тяжести.

Эйтан Шнерб рассказал, что он, вместе с Двиром и Риной, пришел к источнику Эйн-Бувин около 10 часов утра. Его удивило, что в пятницу утром это популярное место отдыха было безлюдным. Взрыв раздался, когда семья шла от машины к источнику. По словам Эйтана Шнерба, основной удар приняла на себя Рина.

Теракт рядом с источником Эйн-Бувин был совершен с применением самодельного взрывного устройства с дополнительными поражающими предметами.

В течение месяца после теракта неоднократно сообщалось о задержании подозреваемых – в том числе боевиков ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и НФОП.

Удар по целям в Ливане

26 августа арабские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована штаб-квартира "Народного фронта освобождения Палестины" в Кусайе. По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта НФОП. Был причинен значительный ущерб.

Лидер ГК НФОП Ахмад Джибриль (Абу Халид) заявил тогда, что израильская авиация атаковала позиции его группировки на востоке Ливана, отомстив таким образом за его слова о том, что "половина останков" израильского солдата, переданных Израилю, осталась в Сирии.

Но не исключено, что ЦАХАЛ отомстил НФОП за теракт около Долев, так как к тому моменту уже было установлено, что именно эта организация несет ответственность за нападение.

ГК НФОП является союзником "Хизбаллы" в Ливане и получает поддержку со стороны Дамаска и Тегерана.





