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В Израиле

Снаряд, выпущенный с египетской территории, разорвался в Бней Нецарим

время публикации: 11:57 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
Синагога поселения Бней Нецарим

В субботу, 28 сентября, около 11:40, возле синагоги поселения Бней Нецарим (региональный совет Эшколь) разорвался снаряд, выпущенный с египетской территории.

В момент падения снаряда в синагоге находились несколько человек, никто из них не пострадал. Осколками снаряда причинен незначительный ущерб стене здания и припаркованному рядом с ним автомобилю.

В 12:20 пресс-слжба ЦАХАЛа сообщила, что, по всей вероятности, речь идет о случайном обстреле.

Накануне командование армии Египта выступило с заявлением о действиях, предпринятых против террористических групп на Синайском полуострове. Когда именно были осуществлены эти операции, не сообщается, однако в заявлении говорится, что в результате этих действий были уничтожены 118 боевиков и обнаружены 33 убежища, где они скрывались. В ходе спецопераций девять египетских военнослужащих погибли.



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