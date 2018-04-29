Трагедия в Араве: полиция допросит чиновников минобороны и минпроса

Полиция намерена допросить высокопоставленных чиновников министерства обороны и министерства просвещения в связи с гибелью десяти молодых людей во время похода в рамках курсов предвоенной подготовки "Бней Цион", сообщает сайт Walla.

По мнению правоохранительных органов, система, при которой ни одно из министерств не контролирует проведение подобных мероприятий, недопустима, отмечается в публикации.

Однако пока полиция не делала официальных заявлений по поводу намерения привлечь к ответственности чиновников каких-либо министерств.

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Как сообщалось ранее, 27 апреля полиция допросила трех человек, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. После допроса двое из них, директор курсов "Бней Цион" и инструктор, непосредственно отвечавший за проведение похода, были арестованы. Третья допрошенная, женщина-инструктор была отправлена под домашний арест. Полиция изъяла телефоны у подозреваемых, чтобы изучить их переписку и понять, как проходил процесс планирования похода.

Программа экскурсии в пустыню Арава не согласовывалась курсами предармейской подготовки ни с министерством просвещения, ни с министерством обороны. Представители руководства курсов "Бней Цион" поясняли, что такова обычная практика: решение принимается администрацией курсов самостоятельно.

Полиция сформировала специальную группу для проведения расследования. Уголовное дело открыто по подозрению в причинении смерти по халатности.

Министерство просвещения через несколько часов после того, как стало известно о трагедии, заявило, что экскурсия учащихся предвоенных курсов в пустыню Арава не была утверждена соответствующими инстанциями. В минпросе заявили, что ничего не знали об этой поездке.

В министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что это ведомство не занимается организацией подобных экскурсий. В заявлении министра обороны было отмечено, что министерству просвещения не следует перекладывать ответственность на другие ведомства.

Имена погибших

Мааян Барум из Иерусалима,

Агам Леви из мошава Хирут,

Роми Коэн из мошава Маор,

Цур Альфи из Мазкерет-Батья,

Яэль Садан из Иерусалима,

Эла Ор из Маале-Адумим,

Шани Самир из Мазкерет-Батья,

Гали Белали из Гиватаима,

Ади Раанан из Михморета,

Элин Бар Шалом из Ришон ле-Циона.

Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство оканчивали 12-й класс.

Трагедия в Араве и подробности расследования

В четверг, 26 апреля, после полудня в долине Арава наводнение застигло группу из 25 учащихся курсов предармейской подготовки, приехавших в этот район вечером 25 апреля и совершавших экскурсию по руслу ручья Цафит в рамках образовательной программы. К спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, были привлечены бойцы спецподразделения 669, военные вертолеты и добровольцы.

Спасатели сразу обнаружили 13 подростков, которым удалось самостоятельно спастись. Одиннадцати из них не требовалась медицинская помощь, двое подростков с переохлаждением и ушибами были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Еще восемь девушек и один юноша были обнаружены либо мертвыми, либо в критическом состоянии, и спасти их было невозможно. Ночью было найдено тело десятой погибшей.

Сайт Mako публикует рассказ одного из выживших в наводнении, Адиэля Хасида. Он вспоминает, что перед тем, как спуститься в русло, инструкторы несколько раз куда-то звонили, где им говорили: опасности нет, наводнение начнется только через несколько часов. Они находились в расщелине, когда услышали грохот падающих камней и шум воды. Инструктор закричал: "Наводнение! Всем наверх!" Адиэль успел успел заскочить на камень, обернулся и увидел, что поток сбил с ног девочек. "Это было дело нескольких секунд", – говорит Адиэль.

Канал "Десять" публикует воспоминания друзей о Цуре Альфи, единственном юноше, погибшем в результате наводнения. По их словам, он любил путешествовать и мечтал служить в подразделении спасателей 669. У Цура была хорошая спортивная подготовка. Когда началось наводнение, он прыгнул на камень и мог бы без труда подняться в безопасное место. Однако, увидев, что его друзей несет потоком, он начал втаскивать их на камень и делал это до тех пор, пока его не захлестнуло течением.

Mako сообщает, что в ходе расследования выяснилось: инструкторы советовались с выпускником курсов, работающим в метеорологической службе ВВС. Для планирования похода была создана группа в мессенджере WhatsApp. Подозреваемые во время расследования рассказали, что они планировали изменить маршрут из-за погоды и пройти по руслу реки Тамар. В результате, после серии консультаций было решено идти в поход, так как маршрут безопасен до 15:00. Однако наводнение началось в 13:15.

Сайты Walla и Ynet писали об отправленной под домашний арест женщине-инструкторе, которая утверждает, что была против этого похода, но к ее мнению не прислушались. Эта молодая женщина советовалась со своим отцом, заместителем командира спасательного подразделения Арава, и он рекомендовал ей не рисковать.

Складывается впечатление, что решение о походе было утверждено директором курсов и инструктором, непосредственно отвечавшим за мероприятие. При этом организаторы осознавали опасность такого решения, но сочли правильным не отменять поход, несмотря на прогноз погоды.





