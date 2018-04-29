На границе Газы задержан активист ХАМАСа, ломавший камеру наблюдения. ВИДЕО

Утром в воскресенье, 29 апреля, на границе сектора Газы около контрольно-пропускного пункта "Карни" (северо-восточная граница сектора) активист террористической организации ХАМАС попытался под прикрытием тумана причинить ущерб камере наблюдения, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Нарушитель был задержан военными и передан для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Военные однозначно заявляют, что задержанный является активистом ХАМАСа. Его имя пока не публикуется.

ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за пограничные инциденты в Газе в течение последнего месяца.

С 30 марта на границе Газы продолжаются акции так называемого "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного руководством ХАМАСа. В общей сложности, в этих акциях приняли участие десятки тысяч жителей сектора. По данным министерства здравоохранения Газы, в ходе "марша" погибли 46 его участников, более 5500 пострадали (в основном, от дыма и слезоточивого газа). Почти все погибшие были молодыми мужчинами, многие из них являлись активистами террористических группировок.

Накануне председатель исполкома террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, выступая на пресс-конференции в Газе, заявил, что "марши возвращения" на границе сектора будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газы.